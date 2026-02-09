CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Divriği'de İşten Çıkarılan Maden İşçilerini Ziyaret Etti

(SİVAS) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Divriği'de işten çıkarılan maden işçilerini, eylemlerinin 78. gününde ziyaret etti. Karasu, " Divriği'de insanların işine dönebilmesi için çaba sarf edeceğiz. Birinci görevimiz, Divriğili arkadaşlara istihdam sağlamak olmalıdır. Mücadelenizi selamlıyorum" dedi.

OYAK, özelleştirme politikaları kapsamında devraldığı Divriği'deki yer altı madenciliği operasyonlarını bu yıl itibarıyla durdurma kararı alarak işten çıkarmalara başlamıştı. DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'in başlattığı eylem ise 78. gününde devam ediyor.

İşçileri ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uzunca bir süredir Divriği'de yaşananları hep beraber takip ediyoruz. Bu sürecin bu noktaya gelmeden çözülmesi için defalarca girişimde bulunduk. Bunu hem TBMM'de gündeme getirdim hem de şirket yetkilileriyle konuştum. Divriği'nin sahipsiz olmadığını, Divriği'deki demirin çok önemli olduğunu, buradan insanların yeterince göç ettiğini, bu madenin küçüldüğünü, Divriği'nin artık göç edebilecek durumda olmadığını, Divriği'nin kaderine terk edilmemesi gerektiğini gündeme taşıdım."

Bugün Kangal'a uğradım. Kangal Termik Santrali'nde de buna benzer bir durum var. Yapılan yanlış özelleştirme politikaları madenleri bu hale getirdi. Kangal Termik de Divriği Çelik de yapılan yanlış özelleştirmelerin sonucunun ilkidir. İkincisi ise yurt dışından ucuz madenin getirilmesinin ifade edilmesidir.

İşten çıkarılan arkadaşlar nitelikli, emek vermiş, alın teri dökmüş insanlar. Bu arkadaşlarımızın hepsi başka bölgelerde iş bulabilirler ama Divriği küçülmeye ve geriye gitmeye devam etmiş olur. 10 bin 800 kişinin yaşadığı bir ilçede, 500 insanın işinden olması çok büyük bir rakam. Burada alın terine bir borcumuzun olduğunu hepimizin bilmesi gerek. İzmir'e gittiğimde Çiftay ile görüştüm yarın Sivas'ta genel müdürlüğü ziyaret edip onlarla da görüşeceğim. Meclis kürsüsüne çıkacağız, yine konuşacağız. Bizim yapabileceğimiz burada sizin sesinizi gündeme taşıyabilmek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, Divriği'de insanların işine dönebilmesi için çaba sarf edeceğiz. Birinci görevimiz, Divriğili arkadaşlara istihdam sağlamak olmalıdır. Mücadelenizi selamlıyorum."