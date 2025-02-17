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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş'tan Eğitim Üzerine Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş'tan Eğitim Üzerine Açıklamalar
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişin soruşturma sürecine cevap verirken, eğitimde yaşanan sorunları ve partisinin eğitim politikalarını aktardı. Özçağdaş, özel okullara yönelik denetim ve eğitimde devlet kaynaklarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik, "Son kurultayın verdiği tek mesaj, Türkiye'de hala demokratik olarak değişim süreci yaşanan tek parti CHP'dir." dedi.

Özçağdaş, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Partisinin son bir yılda eğitime dair yaptığı çalışmaları anlatan Özçağdaş, buna yönelik faaliyet raporu hazırladıklarını, 18-19 Temmuz 2024'te düzenledikleri "Eğitim Maratonu" ile ilgili kitap yayımladıklarını söyledi.

Özçağdaş, 26 ilde gerçekleştirdikleri eğitim buluşmalarında 10 binin üzerinde vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek, "öğrencilerin beslenme problemi bulunduğunu, eğitim mekanlarının güvende olmadığını, öğretmenlerin ekonomik sorunları bulunduğunu ve bütçeden eğitim yatırımlarına ayrılan payın düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

"Özel okullar, çok iyi denetlenmesi gereken kurumlar"

Toplantının devamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özçağdaş, partisinin özel eğitim kurumlarına ilişkin yaklaşımının sorulması üzerine, CHP olarak devlet kaynaklarının tamamını kamusal eğitim hizmetlerine kullanacaklarını söyledi.

Özçağdaş, özel okulları kapatmak gibi bir politikaları bulunmadığının altını çizerek, "Ama teşvik etmek gibi de bir politikamız yok. Özel okullar, çok iyi denetlenmesi gereken kurumlar. Okulların niteliğini, öğretmenlerin yetkinliklerini artırdığınızda, onların ekonomik şartlarını geliştirdiğinizde, okulları temizlediğinizde ve güvenliği sağladığınızda, aileler doğal olarak devlet okullarını tercih edecektir." ifadelerini kullandı.

Ana dilde eğitim ve zorunlu din dersi konusunda partisinin duruşunun sorulması üzerine Özçağdaş, CHP'nin tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki eğitim dilinin Türkçe olması. Çocukların ana dilde öğrenme eğitimi almalarında hiçbir engel olmadığını düşünüyoruz. Zorunlu din dersinin içeriğiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Dinler tarihinin öğrenildiği, etik, ahlak kurallarının öğrenildiği, daha kapsayıcı, farklı dini inanışları ve inanç özgürlüğünü ortaya koymalıdır." diye konuştu.

"Bu orta oyununda rol almayacağız"

Suat Özçağdaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik soruya ilişkin, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisinin bizi içine çekmeye çalıştığı çukurun içine girmeyeceğiz. Son kurultayın verdiği tek mesaj, Türkiye'de hala demokratik olarak değişim süreci yaşanan tek parti CHP'dir. Bu demokratik özellikleri ve değişim potansiyeli, iktidarın kabusudur. CHP'lilerin tamamına düşen görev, sözün şehvetine kapılmadan, heyecanlanmadan CHP'nin 101 yıllık mücadelesini akılda tutarak önümüze bakmaktır. Türkiye'nin bir numaralı gündemi, emekliler, asgari ücretlilerdir, işsizlerdir. Bunları kapatmaya çalışan bir Hacivat-Karagöz iktidarı var. Bu orta oyununda rol almayacağız."

Özçağdaş, öğretmen adaylarının tabi tutulduğu mülakat uygulamasına yönelik soruyu, "Mülakat sürecinde yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin, dürüstlük ve etik anlayışlarının turnusol testi oldu." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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