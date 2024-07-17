CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Emeklilere müjde diye sunulan düzenleme aslında büyük bir projenin göstergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Her emekliyi taban ücrette buluşturacaklar. Emeklilere müjde diye sunulan düzenleme, aslında büyük bir projenin göstergesi. Nasıl ki asgari ücreti çalışma hayatında genel ücret haline getirdiler, en düşük emekli aylığını da tüm emekliler arasında genele yayıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karabat'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Her emekliyi taban ücrette buluşturacaklar. Emeklilere müjde diye sunulan düzenleme, aslında büyük bir projenin göstergesi. Nasıl ki asgari ücreti çalışma hayatında genel ücret haline getirdiler, en düşük emekli aylığını da tüm emekliler arasında genele yayıyorlar. AKP'li yetkililer en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'ye çıkardılar ve bundan 3 milyon 703 bin 788 emeklinin faydalanacağını söylediler. Toplam emekli sayısını 16 milyon 180 bin civarı dediler. Emekliler arasında geriye kalan 12 milyon 476 bin 212 kişi ne yapacak? Öyle saçma ve utanılacak bir durum ki bu açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerine, AKP'nin grup başkanına yaptırıyorlar. On milyonlarca insanı doğrudan etkileyen emekli maaş kararlarını Vedat Işıkhan tweet atarak kutluyor. AKP'nin 2024'ü 'Emekli Yılı' ilan etmesi kadar saçma bir durum. Yapılan maaş düzenlemesinden 3,7 milyon emekli doğrudan etkilenecek. Peki, halihazırda 12 bin 500 TL maaş alan kaç kişi vardı? 3,7 milyon kişi eklenince toplam en düşük emekli maaşı alanlarında sayısı kaç oldu? Buradan hep beraber Çalışma Bakanı Işıkhan'a çağrı yapalım. Kaç emekli ne kadar maaş alıyor? Biner liralık maaş dilimleri ile bu verileri kamuoyu ile paylaşsın. Neden verileri saklıyorsunuz ve daha şeffaf olmuyorsunuz? Bizim tahminlerimiz, emeklilerin en az yarısı artık taban maaş alıyor. Daha yüksek prim ödemesine karşın milyonlarca emekli en düşük maaş verilerek aşağılanıyor. Şimdi halkımız 'Yüksek prim ödemeye ne gerek var, zaten en düşük emekli maaşını veriyorlar' demeye başlıyor. Sosyal güvenlik sistemine güvensizlik büyüyor ve bu durum kayıt dışı ekonomiyi besliyor."