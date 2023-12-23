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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı'na çocuklar için psikolojik destek programı sorusu yöneltti

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CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çocuklar için psikolojik destek programı yürütülüp yürütülmediğini sordu. Gökçen, cezaevlerinde anneleri ile kalan 0-6 yaş arasındaki çocukların durumunu TBMM gündemine taşıdı.

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; "Önergenin verildiği tarih itibari ile ülke genelinde toplam kaç çocuk anneleri ile birlikte ceza infaz kurumlularında kalmaktadır? Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan çocuklar için herhangi bir psikolojik destek programı yürütülmekte midir?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevlerinde anneleri ile kalan 0-6 yaş arasındaki çocukları TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Gökçen, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre hükümlü olan kadınların 6 yaşına kadar olan çocukları cezaevinde anneleriyle kalabilmektedir. Aynı kanun uyarınca 3 yaşını doldurmuş çocukların hakim kararı ile yuvalara veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilebilmesi mümkündür."

Gökçen, önergesinde; Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Önergenin verildiği tarih itibari ile ülke genelinde toplam kaç çocuk anneleri ile birlikte ceza infaz kurumlularında kalmaktadır? İl, ilçe dağılımı nedir? Ceza infaz kurumlarında toplam kaç çocuk doktoru bulunmaktadır? Çocuklar için sağlık muayenesi hangi sıklıkla yapılmaktadır? Ceza infaz kurumlarında toplam kaç anaokulu vardır? İl, ilçe dağılımı nedir? Ceza infaz kurumlarında bulunan anaokullarında toplam kaç çocuk eğitim almaktadır? Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan çocuklar için herhangi bir psikolojik destek programı yürütülmekte midir? Soru önergesinin verildiği tarihten itibaren son 5 yılda toplam kaç çocuk 3 yaşını geçtikten sonra yetiştirme yurduna yerleştirilmiştir? İl, ilçe dağılımı nasıldır? Yetiştirme yurduna yerleştirilen çocuklar, ceza infaz kurumunda kalmakta olan anneleri ile hangi yollar ile iletişim kurabilmektedir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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