Haberler

CHP Gençlik Kolları Başkanı, Fıstık Üreticileri ile Buluştu

Güncelleme:
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Lideri Özgür Özel'in Kilis mitingi öncesinde Gaziantep'te genç fıstık üreticileriyle bir araya geldi. Üretim sorunlarına dikkat çeken Aydın, tarımda gençlerin sıkıntılarını siyasi gündemin öncelikli konusu haline getireceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Lideri Özgür Özel'in Kilis'teki mitinginden önce Gaziantep'te fıstık üretiminde son dönemlerde güçlük çeken genç çiftçilerle buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kilis mitingi öncesi Gaziantep'te fıstık üreticileri ile görüşen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, daha güçlü bir üretim yapısının oluşturulduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Genç üreticilerin dile getirdiği sorunları dinleyen Aydın, özellikle ürünün pazara ulaşırken karşılaşılan yüksek aracı masrafları ile fiyat belirlemede yaşanan dengesizliklerin çiftçileri ciddi bir borç yüküne sürüklediğine işaret etti. Üretimin dış pazarlara bağımlı olmadan güçlendirilmesinin önemine değinen Aydın, gençlerin tarımda yaşadığı tüm sıkıntıları siyasi gündemin öncelikli konusu haline getireceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
