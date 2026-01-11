Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması amacıyla başlatılan 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin 4. gününde iktidara çağrıda bulundu. Özçağdaş, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde, "İktidara buradan sesleniyoruz; emekliler bu ülkenin, gençliklerinde, sağlıklı çağlarında bu ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli yurttaşlarıdır. Onlara en üst düzeyde saygıyı, en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlamak  bir milletin görevidir. Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de "Meclis'i terk etmeme eylemi"ne katılan nöbetteki milletvekili grubu ile birlikte Genel Kurul'da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı:

"CHP Grubu olarak TBMM'de emeklilerimiz için sürdürdüğümüz nöbetin 4. günündeyiz. Bu iktidar döneminde emeklilerimiz yıllar içinde haklarını kaybetti; açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi. Bu iktidar bunların yıllardır dile getirdiği dertlerini, feryatlarını duymamayı tercih etti. Milletvekilleri olarak bugün 4'üncü günümüzdeyiz. İktidara buradan sesleniyoruz; emekliler, bu ülkenin gençliklerinde, sağlıklı çağlarında bu ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli yurttaşlarıdır. Onlara en üst düzeyde saygıyı en üst düzeyde yaşam koşullarını sağlamak  bir milletin görevidir. Emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu iktidar 2002 yılında iktidar olduğunda emekli maaşları 1,5 asgari ücretti. Buradan söylüyoruz; emekli maaşlarını başlangıç olarak asgari ücret seviyesine çekmek zorunluluğu vardır. Sadece en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sadece en düşük tabandan maaş alan emekliler değil, en alt seviyeyi asgari ücret yapmak belirlenecek katsayı çerçevesinde de diğer emekli maaşlarını da  buna göre ayarlamak zorunluluğu vardır. Emekliler bu ülkenin, saygın, kıymetli, eli öpülesi yurttaşlarıdır. Cumhuriyet Halk partisi olarak emeklilerin seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu