Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti
Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: 'Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek' diyordu

Çetenin, bebekleri nasıl katlettiğini tüyler ürperten sözlerle anlattı

CHP Ekonomi Ekibi Kırklareli'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

CHP Ekonomi Ekibi Kırklareli'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Kırklareli'nde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek ekonomi politikası üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Karatepe, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde sivil toplum ve işçi örgütleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

Vatandaşların isteklerini, esnafların da sorunlarını dinlediklerini ifade eden Karatepe, ekonomiden sorumlu heyet olarak, her sektörün, her vatandaşın sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin ekonomi politikası üzerine çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karatepe, "Bir sonraki seçimde iktidar olacağını bilen, buna samimi olarak inanan bir partinin ekonomi kadroları olarak bugün burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İktidar olduğumuz zaman uygulayacağımız ekonomi programının detayları üzerinde çalışıyoruz. Çok güçlü bir ekonomik program ile bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların tamamını, ücretliler, emekliler, iş dünyası, esnaf, tarım sektöründe çiftçilerin yaşadıkları sorunlar ve hayatın diğer alanlarında eğitim, sağlık gibi konularda sorunları çözecek programlar hayata geçirmek çabasını etkin bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Demir de ziyaretlerde bir araya geldikleri her bir vatandaştan, esnaftan ve iş insanından edindikleri bilgilerle yaşanan sorunları raporladıklarını belirterek, çözüm önerileri sunduklarını kaydetti.

Partisinin ekonomi ekibi olarak saha ziyaretlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, esnaf ve vatandaşların sesini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İl Başkanı Bora Terzi de yer aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
img

Vollkan Demirel'den Okan Buruk'a bomba cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler neden yok, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sahipsizler bugün yayınlanmayacak mı? Petrocub hangi ülkenin takımı, hangi ligde yer alıyor? Başakşehir Petrocub CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Petrocub maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Leyla 12. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.