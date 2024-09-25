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CHP, Eczacıların Hakları ve Sağlık Sistemi Üzerine Açıklama Yaptı

CHP, Eczacıların Hakları ve Sağlık Sistemi Üzerine Açıklama Yaptı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde yaptığı açıklamada eczacıların karşılaştığı sorunları vurguladı ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi için somut çözümler talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü mesajında sağlık sistemindeki aksaklıklar, ilaç yoklukları, yüksek fiyatlar ve geri ödeme sorunlarının hastaların öfkesini eczacılara yönlendirmesine yol açtığını belirterek, CHP olarak eczacıların korunması ve ilaca erişim sorunlarını çözmede kararlı olduklarını söyledi. Aksaz Şahbaz, "Eczacıların sesine kulak vererek sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik somut çözümlerle tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz'ın açıklaması şöyle:

"Bugün 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü. Eczacılarımızın bu önemli gününü kutluyoruz ancak eczanelerimizi yok sayan, halkın ilaca erişimini baltalayan ve adeta sağlıktan tasarruf etme gafletine düşen sistemi de görmezden gelemeyiz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında sağlık harcamalarını GSYH'ye oranla en düşük seviyelerde tutan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Örneğin, birçok OECD ülkesi, bu oranı yüzde 8-12 civarında tutarken Türkiye'nin oranı genellikle yüzde 4 civarında kalıyor. Sağlık harcamalarının GSYH içindeki düşük payı, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlamaları gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması, hem vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi hem de sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

"Yerli ve milli ilaç üretiminin desteklenmesi sadece ekonomik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir"

Geri ödeme kapsamındaki kısıtlamalar, hastaların cebinden çıkacak ilaç fiyat farklarının artması ve ilaç yoklukları, sağlık sistemimizi ciddi şekilde tehdit eden başlıca sorunlar. Hastalarımız, yeni tedavi olanaklarından yararlanamamakta ve bu durum yarım kalan tedavilerle birlikte maliyetleri artırarak bütçemizi daha fazla zorlamaktadır. Vatandaşlarımızın ilaca erişimlerini kolaylaştıracak çalışmalar bir an önce hayata geçirilmeli, ek tedavi masrafları ortadan kaldırılmalıdır. Sağlık bütçesindeki ilaç harcamalarına uygun oranda kaynak ayrılması, hastaların tedavi kalitesini artıracaktır. Yerli ve milli ilaç üretiminin desteklenmesi sadece ekonomik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir. Kriz dönemlerinde sağlık sistemimizin dayanıklılığı, yerli üretimle sağlanabilir. Bu noktada, kamuda istihdam edilen eczacılarımızın hakları da iyileştirilmelidir. Deprem bölgelerinde çalışan eczacılarımızın etkin bir şekilde mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.

"Eczacıların sesine kulak vererek somut çözümlerle tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nü kutluyorum"

Sağlık sistemindeki aksaklıklar, ilaç yoklukları, yüksek fiyatlar ve geri ödeme sorunları gibi maddeler hastaların öfkesini eczacılara yönlendirmesine yol açıyor. Eczacılara karşı duyulan öfke, çoğunlukla sistemin eksikliklerinden kaynaklanıyor ve eczacılar haksız yere hedef haline geliyor. CHP olarak sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve eczacılarımızın korunması, sağlık hizmetlerine ve ilaca erişim sorunlarını çözme kararlılığındayız. Eczacıların sesine kulak vererek sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik somut çözümlerle tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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