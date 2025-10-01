CHP'den Şeker Pancarına Uygulanan Alım Fiyatına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Türkşeker tarafından 2025 ürünü için açıklanan ton başına 2 bin 975 liralık şeker pancarı alım fiyatını kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Tarım sektörünün her alanında olduğu gibi pancar üretiminde de derin bir kriz yaşanırken hükümetin ve ilgili kurumların bu krizi görmezden gelerek çiftçiyi kaderine terk etmesi kabul edilemez" dedi.

Türkşeker 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak açıkladı. CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Türkşeker tarafından 2025 ürünü için açıklanan ton başına 2 bin 975 liralık şeker pancarı alım fiyatını kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Bu fiyat kota tamamlama primi dahil olarak sunulmuş ancak çiftçinin gerçek maliyetlerini, emeğini ve yaşam mücadelesini göz ardı eden bir rakamdır. Tarım sektörünün her alanında olduğu gibi pancar üretiminde de derin bir kriz yaşanırken hükümetin ve ilgili kurumların bu krizi görmezden gelerek çiftçiyi kaderine terk etmesi kabul edilemez.

" Girdi maliyetleri yüzde 100'den fazla arttı"

Son bir yılda gübre fiyatları yüzde 110, mazot fiyatları yüzde 95, sulama ve enerji maliyetleri yüzde 120 oranında artmıştır. Tarım ilacı, tohum, işçilik ve nakliye giderleri de katlanarak büyümüştür. Üreticiler artık bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçla üretim yapar hale gelmişken bu koşullarda belirlenen alım fiyatı çiftçinin üretim yapmasını değil, üretimden çekilmesini teşvik eder niteliktedir. Açıklanan 2 bin 975 liralık fiyat, pancar üreticisinin beklentisini ve ekonomik gerçekleri karşılamamaktadır. CHP olarak yapılan saha çalışmalarında ve çiftçi buluşmalarında edindiğimiz verilere göre, pancar üreticisinin zarar etmeden üretim yapabilmesi için gereken asgari fiyat ton başına 3 bin 500 liradır. Bu rakam sadece kar değil, ayakta kalabilmenin alt sınırıdır.

"Bu kararla Türkiye'nin yerli ve milli şeker sanayisi bir kez daha tehdit altına girmiştir"

Bu kararla birlikte sadece çiftçimiz değil, Türkiye'nin yerli ve milli şeker sanayisi de bir kez daha büyük bir tehdit altına girmiştir. Hatırlatmak isteriz ki şeker pancarı, Türkiye'de hem gıda sanayisinde hem de hayvancılıkta büyük öneme sahiptir. Pancar sadece şeker değil; küspeyle hayvancılığı, melasla yem sektörünü destekleyen stratejik bir üründür. Ancak uygulanan politikalar sonucunda pancar ekim alanları her geçen yıl daralmış, pancar üreticisi alternatif ürünlere ya da tamamen üretimden çekilmeye yönelmiştir. Bu durum sadece gıda güvenliğimizi değil, kırsalda sosyal dengeleri de bozmaktadır.

"Fiyat acilen ton başına en az 3 bin 500 lira olarak güncellenmelidir"

AKP iktidarının tarım politikaları çiftçiyi desteklemekten uzak, ithalata ve günü kurtarmaya yönelik bir anlayışla şekillenmektedir. Çiftçiyi maliyetin altında fiyatlara mahküm eden bu düzen, milyonlarca insanın geçimini tehdit etmektedir. Hükümet halkı üretimden uzaklaştırmakta, tarımı büyük şirketlerin ve ithalat lobilerinin insafına bırakmaktadır. Tarım sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir sektördür. Bugün pancarı unutanlar, yarın şekeri de ithal etmek zorunda kalacaktır. CHP olarak açık çağrımızdır: 2025 yılı şeker pancarı alım fiyatı, üretim maliyetleri ve çiftçi refahı esas alınarak acilen ton başına en az 3 bin 500 lira olarak güncellenmelidir. Tarımda planlama esas alınmalı, çiftçiye ekim öncesinden destek politikaları net biçimde açıklanmalıdır. Çiftçinin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla mazot, gübre ve sulama destekleri artırılmalı, ödeme takvimi hasat öncesine çekilmelidir. Türkşeker'in ve tüm kamu şeker fabrikalarının üretici lehine yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

"Türkiye'nin geleceği, ithalata değil; yerli üretime, çiftçinin emeğine dayalıdır"

CHP olarak çiftçimizin alın terinin karşılığını aldığı, kırsalın kalkındığı, halkın sağlıklı ve yerli gıdaya erişebildiği bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin geleceği, ithalata değil; yerli üretime, çiftçinin emeğine ve toprağın bereketine dayalıdır. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Tüm kamuoyunu ve sorumlu kurumları bu adaletsiz fiyat politikasına karşı durmaya, üreticinin sesini duymaya çağırıyoruz."