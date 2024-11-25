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CHP'den Saray Harcamalarına Tepki: Şeffaflık Talebi

CHP'den Saray Harcamalarına Tepki: Şeffaflık Talebi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayı harcamalarının Sayıştay raporlarında detaylandırılmadığını belirterek, enflasyon nedeniyle zorlanan vatandaşların kamu tasarrufu yaparken saraya tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Sarayın harcama kalemlerinin neler olduğu Sayıştay raporlarından detaylandırılmıyor, sır olarak kalmaya devam ediyor. Enflasyonun vatandaşın belini kırdığı ekonomi kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı sarayı harcamalarıyla kamuoyunda tepki çekiyor. Kamu tasarruf ederken saraya tasarruf tedbirleri uğramıyor. Başdanışmanların ve danışmanlarının sayısı, bunlara ne kadar para ödendiğini bir türlü öğrenemiyoruz. Saray, devlet sırrı gibi koruyor" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarını Meclis gündemine taşımış, TBMM Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Bulut'un Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan başdanışman, danışman sayısını ve danışman maaşlarını, soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz, "Danışmanlık ve verilen görevleri yapmak üzere, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atanabilmektedir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan personele ilişkin mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kararname ile düzenlenmektedir" yanıtını verdi.

Yılmaz'ın yanıtını değerlendiren Bulut, şunları söyledi:

"Sarayın harcama kalemlerinin neler olduğu Sayıştay raporlarından detaylandırılmıyor, sır olarak kalmaya devam ediyor. Enflasyonun vatandaşın belini kırdığı ekonomi kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı sarayı harcamalarıyla kamuoyunda tepki çekiyor. Kamu tasarruf ederken saraya tasarruf tedbirleri uğramıyor. Başdanışmanların ve danışmanlarının sayısı, bunlara ne kadar para ödendiğini bir türlü öğrenemiyoruz. Saray, devlet sırrı gibi koruyor. Şeffaflık açısından bunların yanıtlanması gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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