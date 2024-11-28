Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

CHP'den Sahte Dolar Krizi İçin Meclis'e Soru Önergesi

CHP'den Sahte Dolar Krizi İçin Meclis'e Soru Önergesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, piyasaları etkileyen sahte dolar sorununu Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çeşitli sorular yöneltildi ve sahte dolarların ülkeye nasıl sokulduğu sorgulandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, piyasalarda krize neden olan "sahte dolar" konusunu Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e; "Sahte dolarlar ülkemize hangi yollarla sokulmuştur? Sahte dolar hangi kentlerimizde görülmüştür, hangi alışverişlerde kullanılmıştır? 1 milyar doları geçtiği düşünülen sahte para sınırdan nasıl geçebilmiştir? Sahte dolarla ilgili Bakanlığınıza herhangi bir şikayet gelmiş midir, gelmişse neler yapılmıştır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, döviz büroları ve bankaların 50 ve 100 dolarlık banknot alımını durdurmasına neden olan sahte dolar krizi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi  sundu.

Bulut, önergesinde, makinelerin tespit etmekte yetersiz kaldığı paraların sahte olup olmadığını ancak elle inceleme yapan uzmanların anlayabildiğine işaret etti.

Sahte dolarların Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu yönündeki iddiaları hatırlatan Bulut, Kapalıçarşı'da bazı döviz bürolarının para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği, ATM'lerden geçen banknotlarla ilgili iş yerlerine 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı uyarı broşürleri astığını bildirdi.

Mehmet Şimşek'e sorular

Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Piyasada dolaşan sahte dolarların toplamı ne kadardır?

Şimdiye kadar ele geçirilen sahte dolar miktarı nedir?

Sahte dolar nedeniyle kaç kişi mağdur olmuştur? Bu tutar ne kadardır?

Sahte dolarlar ülkemize hangi yollarla sokulmuştur? Sahte dolar hangi kentlerimizde görülmüştür? Hangi alışverişlerde kullanılmıştır?

1 milyar doları geçtiği düşünülen sahte para sınırdan nasıl geçebilmiştir? Sahte dolarla ilgili bakanlığınıza herhangi bir şikayet gelmiş midir? Gelmişse neler yapılmıştır?

Sahte dolarların önüne geçmek için bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Yaşananlara daha fazla dayanamadı
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
img

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde Türkiye de var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.