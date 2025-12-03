Türkiye Romanya'ya Savaş Gemisi İhracatı Yaptı... CHP'li Bağcıoğlu: "İhraç Edilen Yerine En Kısa Sürede Bir Gemi İnşa Edilmeli"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Romanya'ya savaş gemisi ihracatı yapılmasına ilişkin, "Muharip gemi satışı, ekonomik kazanç, Türkiye'nin küresel etkisini artırma ve ulaştığımız imkan ve kabiliyeti gösterme fırsatı sunar. Ancak savaş gemisi ihracı, donanmamızın harekat ihtiyaçlarına uygun olmalı ve Kuvvet Hedefleri'ni zafiyete düşürmemelidir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinden (ASFAT), İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. ASFAT'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, satışa ilişkin sosyal medya hesabından, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karadeniz MİLGEM (Milli Gemi) denizi oluyor. Bu vesile ile 1993'de sadece Korvet ile sınırlı kalmayacak Milli Gemi Projesini başlatan, akamete uğrayan projeyi yoluna koyan merhum Kuvvet Komutanları Vural Bayazıt ve Özden Örnek ile projede görev alan, başarılarının bedelini kumpaslara hedef olarak bazıları ise hayatları ile ödeyen Deniz Kuvvetleri personelini minnetle anıyorum. Kumpasçıların ve bu kumpaslara göz yumanların yaşattıkları acılar, yapılan fedakarlıklar bu büyük başarıyı daha da önemli hale getiriyor.

Özellikle muharip gemi satışı, ekonomik kazanç, Türkiye'nin küresel etkisini artırma ve ulaştığımız imkan ve kabiliyeti gösterme fırsatı sunar. Ancak savaş gemisi ihracı, donanmamızın harekat ihtiyaçlarına uygun olmalı ve Kuvvet Hedefleri'ni zafiyete düşürmemelidir.

Çevre denizlerimizde artan sınamalarla karşı karşıyayız. Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları çerçevesinde inşa edilen ancak Romanya'ya ihraç edilen TCG AKHİSAR yerine en kısa sürede bir gemi inşa edilerek mutlaka Kuvvet Hedefleri tamamlanmalıdır. Müteakip dönemde, hem ihracat hem de milli gereksinimleri önceleyen bir model uygulanabilir. Şu anda yapılan Ukrayna ve Pakistan'a korvet, milli maksatlarla fırkateyn üretimi gibi, askeri ve özel tersanelerimiz, iyi bir planlama ile eş zamanlı olarak Kuvvet Hedefleri'ni tamamlayıp ihracat için de katkı sağlayabilir. Türk gemi inşa sanayi bu kabiliyete sahiptir."