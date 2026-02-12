Haberler

Deniz Yavuzyılmaz'dan İzmir-Aydın Otoyolu Tepkisi: Geçiş Ücreti 365 TL'ye Çıkabilir

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesi planının geçiş ücretlerini %400 oranında artırabileceğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği İzmir- Aydın Otoyolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesi planına tepki göstererek, geçiş ücretinin 73 TL'den 365 TL'ye çıkabileceğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir- Aydın Otoyolu'nun özelleştirilmesine ilişkin iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın dikkatine! Özellikle İzmir ve Aydın'da yaşayan veya bu illerimize yolu düşen vatandaşlarımız! AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamunun işlettiği Otoyollardan biri de; KGM İzmir-Aydın Otoyolu! Güzergahı: İzmir-Aydın. Uzunluğu: 99 km. Geçiş ücreti: 73 TL. Bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretinin 365 TL'ye çıkması, yani %400 zam yapılması bekleniyor."

Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 2.Bölge'de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,74 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Aydın-Denizli Otoyolu'nun araç geçiş ücreti kilometre başına 3,57 TL. Aradaki fark 5 kat.

Bu demektir ki, KGM İzmir-Aydın Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 73 TL olan araç geçiş ücreti, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyolun ücretine endekslenerek 365 TL'ya çıkacak. Bunun adı, özelleştirme adı altında vatandaşı sinsice soymaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
