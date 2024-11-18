Üye Girişi
Haberler

CHP’den İletişim Başkanlığı Harcamalarına Sert Eleştiri

CHP’den İletişim Başkanlığı Harcamalarına Sert Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 10 ayda yaptığı harcamaları eleştirerek, tasarruf tedbirlerinin sadece vatandaşa uygulandığını vurguladı. Bulut, kamu kaynaklarının heba edildiğini ve iktidarın harcamalarına hesap vermediğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saraya özenen, itibardan tasarruf etmeyen İletişim Başkanlığı, 10 ayın her günü 14 milyon 480 bin 746 lira harcadı. Saat başı harcaması 603 bin 364 lira olan kurum, 36 asgari ücretlinin maaşını bir saatte harcadı. Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var? Vatandaşın kemerinde sıkmaktan delik kalmadı. Sarayın ajansına dönen, millete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı, trol hesapların ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"Eylül ayında 274 milyon 591 bin lira harcayan İletişim Başkanlığı, ekim ayında 574 milyon 687 bin lira harcadı. İletişim Başkanlığı'nın ekim ayında harcamaları iki kattan fazla arttı. Yılın ilk 10 ayında harcaması 4 milyar 344 milyon 224 bin lirayı bulan İletişim Başkanlığı, yıllık bütçe ödeneği 4 milyar 126 milyon 595 bin lirayı da aştı. Saraya özenen, itibardan tasarruf etmeyen İletişim Başkanlığı, 10 ayın her günü 14 milyon 480 bin 746 lira harcadı. Saat başı harcaması 603 bin 364 lira olan kurum, 36 asgari ücretlinin maaşını bir saatte harcadı. Yoksulluğu, vatandaşın kaderi haline getiren iktidar, milletin vergilerini bol keseden harcadı. Harcadıkları paranın hesabını bile vermediler.

"Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var?"

Vatandaş faturalarını, kirasını zar zor öderken, mutfak masraflarını zor karşılarken saray başta olmak üzere kurumların milletin vergilerini hesapsız çarçur etmesi kabul edilemez. Vatandaşa 'kemer sık' diyenler, asgari ücrete bir yıldır zam yapmayanlar, emekliyi sosyal yardımlara muhtaç duruma getirenler, tasarruf tedbirlerinin arkasına saklananlar har vurup harman savuruyor. Tasarruf tedbirleri sadece vatandaşa mı var? Vatandaşın kemerinde sıkmaktan delik kalmadı. Sarayın ajansına dönen, millete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı, trol hesapların ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi."

Kaynak: ANKA / Güncel
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil

 Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek

Putin'in tehdidini görmezden gelen Biden düğmeye belki de son kez bastı
Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı! Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 18 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.