CHP'den Gübretaş'taki Hisse Alımları için Sorgulama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Gübretaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda toplamda 4 milyar liralık hisse geri alım kararı alması ancak bu kararın hemen ertesi günü 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirilmesi akıllara şu soruları getiriyor: Bu kadar büyük bir işlem, nasıl bir günde gerçekleştirildi? Hangi kişiler ya da gruplar bu hisseleri satıp bu büyük alımdan kazanç sağladı? Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti? Çiftçi bugün mazot, gübre, tohum bulmakta zorlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ise bu zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gübretaş'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Genel Kurul'a ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Milletin alın teriyle oluşturulan kaynakların, kamu yararına değil de bir grup kişi ya da kurumun çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanıldığına dair endişelerimiz her geçen gün artıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle bir günde gerçekleştirilen 1,2 milyar liralık hisse alımı, kamu kaynaklarının şeffaflıktan uzak bir şekilde kullanılmasına işaret ediyor. Bu işlem, hem zamanlaması hem de fiyat seviyesi bakımından ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Gübretaş hisseleri geçmişte spekülatif hareketlere konu olmuştu, yaşananlar adeta bir kez daha tekrarlanıyor. Geçmişte 'altın bulundu' iddialarıyla 6 liradan 393 liraya kadar yükselen Gübretaş hisseleri, kısa sürede 137 liraya kadar düşmüştür" dedi. Adem, şunları kaydetti:

" Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti "

"Geçmişte ortaya atılan altın buluntusu haberleri nasıl bir grup insanı zengin edip diğer yatırımcıları mağdur ettiyse bugün de kamu eliyle yürütülen bu işlemlerin başka kimlere yarar sağladığını sormak zorundayız. Üstelik Tarım Kredi Kooperatifleri gibi çiftçilerin yararına çalışması gereken bir kurumun, hisse fiyatı yüzde 76 yükselmişken yani oldukça yüksek bir seviyeden bu hisseleri satın alması kamu zararına işaret etmektedir. Gübretaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda toplamda 4 milyar liralık hisse geri alım kararı aldığını ancak bu kararın hemen ertesi günü 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirilmesinin akıllara şu soruları getiriyor: Bu kadar büyük bir işlem, nasıl bir günde gerçekleştirildi? Hangi kişiler ya da gruplar bu hisseleri satıp bu büyük alımdan kazanç sağladı? Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti?

" Tarım Kredi çiftçilerin yaşadığı zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor "

Ziraat Yatırım aracılığıyla yapılan işlemlerin büyük kısmının alım yönünde olması ve bunun yüzde 84'ünün Ziraat Yatırım müşterileri eliyle gerçekleştirilmesi, bu işlemlerde kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılabileceği endişesini doğuruyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin esas görevi, çiftçileri desteklemekken kamu eliyle yapılan bu alımlar çiftçinin ihtiyaçlarına hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Çiftçi bugün mazot, gübre, tohum bulmakta zorlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ise bu zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor. Bu, asla kabul edilemez bir durumdur. Hükümet, milletin alın terini ve parasını göz göre göre heba ediyor. Bu alımlarda kullanılan her kuruşun hesabı verilmelidir.

" Burnumuza pis kokular geliyor "

Gübretaş hisseleri üzerinden yaşananlar, maalesef kamu kaynaklarının birilerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanıldığına dair ciddi kuşkular doğuruyor. Burnumuza pis kokular geliyor. Şirket hisselerinde yaşanan spekülatif hareketlerin ve kamu eliyle yapılan alımların kimleri zengin ettiğinin derhal ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde nasıl ve neden kullanıldığını öğrenmek her vatandaşın hakkıdır. CHP olarak bu işin takipçisi olacağız."