CHP'den Ferrero'nun Fındık Alımını Askıya Almasına Sert Tepki

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ferrero'nun Türkiye'den fındık alımlarını askıya almasına ve fiyattaki dalgalanmalara yönelik eleştirilerde bulundu. Karabat, Türk fındık üreticisinin maruz kaldığı kayıplara dikkat çekerek, çözüm önerileri sundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İtalyan Ferrero şirketinin Türkiye'den fındık alımlarını askıya almasına ilişkin, "Ferrero kriz ortamında 'stoklarımız yeter' diyerek rotasını başka ülkelere çevirdi. Türk üreticiye kilogram başına 260 TL teklif etti, reddedildiği an pazarlık gücünü kullandı. Fiyattaki istikrarsızlık nedeniyle fındıktaki kayıp 40 milyar TL'ye dayandı! Ferrero'nun bu hamlesi bir çeşitlendirme değil; Türk fındıkçısını sahada bırakma stratejisidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İtalyan Ferrero şirketinin Türkiye'den fındık alımlarını askıya almasına tepki gösterdi. Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu yıl fındık üreticisi felaket üstüne felaket yaşıyor! Don, haşere ve iklimsel şoklar verimi yüzde 50-70 düzeyinde düşürdü. 600-700 bin tonluk üretim beklentisi yerlerde. Fiyatlar patladı, ton fiyatı ikiye katlandı. Ama büyük alıcı Ferrero ne yaptı? 'Bekliyoruz' deyip Türkiye'den alımları askıya aldı. Üretici sahipsiz kaldı.

Ferrero kriz ortamında 'stoklarımız yeter' diyerek rotasını başka ülkelere çevirdi. Türk üreticiye kilogram başına 260 TL teklif etti, reddedildiği an pazarlık gücünü kullandı. Fiyattaki istikrarsızlık nedeniyle fındıktaki kayıp 40 milyar TL'ye dayandı! Ferrero'nun bu hamlesi bir çeşitlendirme değil; Türk fındıkçısını sahada bırakma stratejisidir!

Rekabet Kurulu 'Tamamen durdurmadı' derken, Ankara 15. İdare Mahkemesi taahhütlerin yeterli olmadığına hükmediyor. Ferrero'nun 'bekle-gör' taktiği sözleşmesiz alımları yaygınlaştırıyor. Üretici yüksek maliyet, düşük verim ve güvencesiz satış döngüsünde. Bu kısır döngüde Türk üreticisini kim koruyacak?

Türkiye, dünya fındık üretiminde dünya lideri; ama hükümet nerede? Fiyat müdahalesi yok denecek kadar az, kooperatifler zayıf, destek alımları sınırlı. Böylesi kriz anlarında pasif kalmak ulusal çıkarlarımızı zedeliyor.

Çözüm net: Üretici kooperatifleri güçlendirilmeli ki pazarlık masasında elimiz güçlü olsun. Ayrıca kriz anında devreye giren fiyat garantisi ve destek alımı mekanizmaları derhal hayata geçirilmeli ve Ferrero gibi büyük alıcılarla uzun vadeli, bağlayıcı sözleşmeler yapılmalı.

Fındık gibi stratejik bir üründe liderliğimizi kaybetme lüksümüz yok! Üretici sesini duyurmalı, milli tarım politikalarını birlikte yükseltmeliyiz. Unutulmamalı ki; Türkiye'nin fındığı, Türkiye'nin geleceğidir."

