Emekliler TBMM Önünde.

(ANKARA) - CHP'nin "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"nın ardından emekliler, TBMM Çankaya Kapısı'na yürüdü. Burada yapılan açıklamada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhur İttifakı bileşenlerine seslenerek "Önümüzdeki hafta gelecek olan kanun teklifine emekliye vermiş olduğunuz bin liralık zam için gelmeyin. O Meclis'te bin lirayı nasıl savunacaksınız? Çocuklarınıza, torunlarınıza harçlık olarak veremediğiniz bir parayı 16 milyon 500 bin emekliye nasıl anlatacaksınız" dedi.

CHP'nin "Söz Emeklilerin" sloganıyla düzenlediği Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"nın ardından emekliler CHP milletvekilleriyle, TBMM Çankaya Kapısı'na yürüdü. TBMM Genel Kurulu'nda "Meclis'i terk etmeme" eylemine katılan CHP milletvekillerinin de katılımıyla TBMM önünde açıklama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP'nin 9. gününde TBMM'yi terk etmeme eylemine devam ettiğini belirterek "Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirilen kanun teklifi ile bir birlikte emekliye AKP iktidarı tarafından adeta ölün deniliyor. Biz bu düzeni kabul etmeyeceğiz. AKP'nin bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, yıllarca alın teri dökmüş, emek vermiş 16.5 milyon insanımızı açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum etmesine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak izin vermeyeceğiz" dedi.

Karasu : "O Meclis'te bin lirayı nasıl savunacaksınız?"

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na AK Parti'nin en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını öngören kanun teklifinin geleceğini söyleyen Karasu, "Kanun teklifinde herkes emekliye karşı bakış açısını gösterecektir. Orası bir samimiyet testi olacaktır. Emekliye görülen bu düzeni, emekliye reva görülen bu açlık düzenini muhalefet partilerinin, Milliyetçi Hareket Partisi desteklediği takdirde Meclis'te değiştirecek gücü vardır" diye konuştu. Karasu, MHP başta olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerine seslenerek "Önümüzdeki hafta gelecek olan bu kanun teklifine emekliye vermiş olduğunuz bin liralık zam için gelmeyin. O Meclis'te bin lirayı nasıl savunacaksınız? Çocuklarınıza, torunlarınıza harçlık olarak veremediğiniz bir parayı 16 milyon 500 bin emekliye nasıl anlatacaksınız? Bunu anlatma şansınız yoktur" ifadelerini kullandı.

"Emekliye ayrıca seyyanen zam verilmek zorundadır"

Bugün 16 milyon 500 bin emeklinin ortalama maaşının 23 bin lira olduğunu hatırlatan Karasu, şöyle konuştu:

"Bakın sadece bu zammı da ayrıca 4 milyon 900 bin emekli için yapıyorlar. Bunu da kabul etmemiz mümkün değildir. Emekliye ayrıca seyyanen zam verilmek zorundadır. Tüm emeklilerin maaşları düzeltilmek zorundadır. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine getirilmek zorundadır. Bütçede bunun kaynağı vardır ama iktidar bu bütçedeki kaynakları tefecilere, faizcilere, yandaş müteahhitlere peşkeş çekmektedir. Zenginlere peşkeş çekmektedir. Buna karşın milyonlar yoksulluğa aç daha sefalete mahkum edilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda vatandaşlarımız adına, emeklilerimiz adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu müddetçe sizleri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edenlerden gün gelecek hesap sorulacaktır."

"Emekli olarak bu iktidar benim hakkımı yemiştir"

33 yıl önce Et Balık Genel Müdürlüğü'nden emekli olan kontrol mühendisi yurttaş da "Bugün ben 79 yaşına geldim. Hala verdiği para 1 kilo kıyma parası. Böyle saçma sapan olduğu için AK Parti'den kaydımı sildirdim, CHP'ye geçtim. 6 aydır CHP'liyim. Et Balık Genel Müdürlüğü'nün kontrol mühendisiyim. Burdur'da et kombinası kurdum. Fatsa'da balık yağ fabrikası kurdum. Devletin adına devlet adamıyım. Cumhurbaşkanı beni tebrik etmiştir ama günde 300 ton hamsi yiyor ve bir tarafta balık yağı, bir tarafta un. Devlete katrilyonlar kazandırdım ama emekli olarak ben 33 yıl oldu, emekli olarak bu iktidar benim hakkımı yemiştir. Ne için? 27 bin 500 lira aylığım, o da 3 bin 500 lira yeni zamla oldu. Bu haksızlığı gidermek için tüm emeklilerle ben birlikte dayanışma içerisindeyim" diye konuştu.