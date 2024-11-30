CHP'den Emekli Maaşlarında Adalet Çağrısı

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Son dönemde kamuoyunda tartışılan, 2024 yılında emekli olacak çalışanların 2025'e göre daha yüksek emekli maaşı alacağı yönündeki iddialar, ülkemizin stratejik alanlarında çalışan uzman personelin kararlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Emekli maaşlarının yüzde 25-35 oranında düşeceği ve bu farkın gelecek yıllara da yansıyacağı riski, birçok yetkin çalışanımızı istemeden emeklilik kararı almaya yöneltmektedir" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında emekli olacak çalışanların 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacağı yönündeki iddiların savunma sanayi ve ordu içerisinde çalışan uzman personelin kararlarını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, özellikle savunma sanayi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda geri dönüşü zor kayıplara neden olabilir. Bir an önce önlem alınmalı. Dünyada siyasi ve askeri gelişmelerin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Pek çok ülke savunma sanayinde seferberlik ilan etmiş, kapasite artırımı ve üretim hamlesi için emekli uzmanlarını dahi yeniden göreve çağırmaktadır. Ancak ülkemizde bu süreç tersine işliyor. Stratejik projelerde çalışan uzman mühendis, teknisyen ve diğer teknik personelimiz, emeklilik maaşı sistemindeki adaletsizlik nedeniyle çalışmaya devam etmek yerine emeklilik yolunu seçmek zorunda kalıyor.

2024'te emekli olan bir çalışan, yüzde 25-35 oranında daha yüksek maaş alacakken, 2025'te emekli olan bir çalışan aynı haklara sahip olamayacak. Bu fark, gelecek yıllara da yansıyacağı için bugün alınan kararlar uzun vadede ciddi kayıplara yol açacaktır. Özellikle savunma sanayinde yürütülen milli projelerde çalışanların bilgi ve deneyimi, her türlü araç ve gereçten daha değerlidir. Bu kaynağın korunması, milli güvenliğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.

"Emekli maaşı sistemindeki adaletsizlikleri giderin"

Savunma sanayi yalnızca teknolojiden ibaret değildir. Bu alandaki asıl güç, uzman insan kaynağıdır. Ülkemiz, geçmişte yaşanan hukuksuz davalar ve kötü yönetim nedeniyle zaten çok sayıda nitelikli askeri ve teknik personelini kaybetmiştir. Şimdi, yanlış uygulamalar nedeniyle yeni kayıpların yaşanması kabul edilemez.

Yetkililere buradan sesleniyorum: İnsan kaynağımızı koruyacak ve emekli maaşı sistemindeki adaletsizlikleri giderecek düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirin. Savunma sanayi gibi kritik alanlarda uzman personelin motivasyonunu artıracak adımlar atılmadığı takdirde, stratejik projelerimiz ve milli hedeflerimiz zarar görecektir. İnsanlarımızın bu tür ekonomik dengesizliklerin bedelini ödemesine izin verilmemelidir."