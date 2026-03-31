CHP'li Tanrıkulu'ndan Çalışma Bakanı Işıkhan'a Açlık ve Yoksulluk Sınırı Soruları

(ANKARA) ­- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde asgari ücret ve emekli aylığı alan yurttaşların sayısını, açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki durumunu sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ekonomik krizin emekli, işçi ve işsizler üzerindeki etkisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de milyonlarca yurttaşın derin bir geçim kriziyle karşı karşıya kaldığını, emeklilerin, işçilerin, gençlerin ve işsizlerin artık yalnızca yoksullukla değil, aynı zamanda güvencesizlikle yaşam mücadelesi verdiğini belirten Tanrıkulu, "Emekli maaşları açlık sınırının altına düşmüş, asgari ücret yoksulluk sınırının çok gerisinde kalmış, gençler işsizliğe ve umutsuzluğa mahkum edilmiş ancak sorun yalnızca yoksulluk değildir. Kamu kaynaklarının şeffaf olmayan biçimde kullanılması, ihale süreçlerindeki istisnalar ve denetimsizlik; yolsuzluk iddialarını artırmakta ve kamu vicdanını zedelemektedir" dedi.

Basın, ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri hakkının yasaklandığını Türkiye'nin "yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar" kıskacında olduğunu ifade eden Tanrıkulu, Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"- Açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alan emekli sayısı kaçtır?"

Emekli maaşlarının son 5 yıldaki reel kaybı ne kadardır?

Asgari ücretin açlık sınırı karşısındaki durumu nedir?

İşçilerin ne kadarı yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır?

Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan kişi sayısı kaçtır?

Bağ-Kur'luların prim borçlarının toplam tutarı nedir?

Geniş tanımlı işsizlik oranı nedir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilen işsiz oranı kaçtır?

Uzun süreli işsiz sayısı kaçtır?

İşsizlere yönelik yeni istihdam programları planlanmakta mıdır?"

