CHP'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve İktidara Eleştiriler

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaparak partinin yükselişine yönelik iktidarın endişelerini dile getirdi. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik eleştirilerde bulundu ve yoksulluk konusunda artan sorunlara dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Memleketin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, içinde bulunduğumuz koşullarda bize kararlı ve mücadeleye inanan bir milletin başarabileceklerini hatırlatması açısından son derece büyük bir anlam taşır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) İstanbul'dan çevrim içi bağlanarak başkanlık etti.

Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Cumhuriyetin ilanının 102. yılı olduğunu hatırlatarak, "Memleketin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, içinde bulunduğumuz koşullarda bize kararlı ve mücadeleye inanan bir milletin başarabileceklerini hatırlatması açısından son derece büyük bir anlam taşır." diye konuştu.

CHP'nin yükselişinden ve halkın partiye duyduğu güvenden iktidarın korktuğunu iddia eden Yücel, "Geçtiğimiz hafta partimize yönelik açılmış olan ve 1 yıldır gündemi meşgul eden mutlak butlan davası reddedildi. O davadan tabii ki birileri umduklarını bulamadılar. Özellikle iktidar kanadının yeni bir morale, yeni bir argümana, iç siyaseti yönlendireceği, gündemi meşgul edeceği yeni bir oyuncağa ihtiyaç vardı ve o dava reddedildikten iki gün sonra bu akıllara durgunluk verecek iddiayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve diğer şüphelilere atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yücel, Genel Başkan Özel'in dün Eskişehir'de düzenlediği mitinge vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade etti.

Casusluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya değinen Yücel, "Daha tutuklama kararı açıklanmamış, Ekrem İmamoğlu için suç örgütü lideri diye bir ifade kullanamaz. Başsavcılık da kullanamaz, savcılık makamı da kullanamaz." diye konuştu.

Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcı Akın Gürlek hakkında yeni ek bir başvuruyu hazırladıklarını ifade ederek, "Hukukçu arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde HSK nezdinde bu başvurumuzu da yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yoksulluğun her gün biraz daha arttığını savunan Yücel, ilaçtan süte, defterden benzine her şeyin her gün zamlandığını, insanların fiyat algısını kaybettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
