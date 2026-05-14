Dünya Çiftçiler Günü... CHP'li Solakoğlu: "Türkiye'de Ne Yazık Ki Çiftçiler En Dipte"

(ANKARA) - CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, çiftçilik hakkındaki kararların, çiftçilik mesleğinden gelen yöneticiler tarafından alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de ne yazık ki çiftçiler hem statü olarak en dipte, hem kazanç olarak en dipte" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çiftçilerin ekonomik ve sosyal durumlarına dikkati çeken Solakoğlu, "Türkiye'de ne yazık ki çiftçiler hem statü olarak en dipte, hem kazanç olarak en dipte. 2002, 2003, 2004 o yıllara baktığınız zaman takribi çiftçi ortalama yaşı 44 iken, bugün 2026'ya geldiğimiz dönemde bu 59 yaşına çıkmış. Yani şu olmuş, biz çocuklarımızı şehirlere göndermişiz, 'bu işi yapma, kendini kurtar. Bizim başka alternatifimiz olmadığı için biz bu işi yapıyoruz' mesajını vermişiz" diye konuştu.

"BAŞKA ÜLKELERDE ÇİFTÇİLER REFAH İÇİNDE"

Çiftçiler hakkında karar veren yöneticilerin, çiftçilik mesleğini bilen, işin içinden gelen insanlar olması gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, "2 sene sonra biz Türkiye'yi yönetmeye başladığımız zaman göreceksiniz bu hayallerin hepsi gerçek olabiliyor. Kanıtım da var. Baktığınız zaman İtalya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi ülkelerde, coğrafya olarak bizden çok farklı olmayan ülkelerde çiftçiler çok daha refah içerisinde, çok daha medeni, yani sporlarında yaptıkları, sanatsal faaliyetlerinde yaptıkları, hobilerinde yaptıkları, hayal ettikleri arabaları, traktörleri alabildikleri ülkelerde yaşıyorlar. Bizde hayalimiz borcumuzu ödemek, o da hep bir sene sonra, hep bir umut dünyası içinde yaşıyoruz. Bunun çok değişmesini diliyorum ve bu dileklerimle hepinizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA