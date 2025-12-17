CHP'li Karasu'dan Bakan Işıkhan'a 'Asgari Ücret' Tepkisi: "Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmeye Hazırlanıyorlar"

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısı öncesinde "Rakam için erken" açıklamasına "Geçim derdi bu kadar yakıcıyken 'acele yok' söylemi, emekçinin sofrasının ve geleceğinin ötelenmesidir. Yine her zaman yaptıkları gibi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye hazırlanıyorlar" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde "Rakam için çok erken" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karasu, asgari ücret görüşmelerinin bir "tiyatroya" dönüştüğünü belirterek, milyonlarca emekçinin oyalandığını savundu. Karasu, Bakan Işıkhan'ın "henüz erken" ve "tarafları dinlemeliyiz" sözlerinin, geçim sıkıntısı içindeki emekçiler için bir umut çağrısı gibi sunulduğunu ancak gerçekte bekleyişi uzatmaktan başka bir anlam taşımadığını ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 9,5 milyon asgari ücretlinin, aileleriyle birlikte "modern kölelik koşullarında" yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Karasu, "Geçim derdi bu kadar yakıcıyken 'acele yok' söylemi, emekçinin sofrasının ve geleceğinin ötelenmesidir. Yine her zaman yaptıkları gibi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye hazırlanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Masada ne işçi var, ne de temsilcisi Türk-İş"

Karasu, Bakan Işıkhan'ın "Tarafları dinleyeceğiz" sözlerine ilişkin "Hangi taraflar Sayın Bakan? Masada ne işçi var, ne de temsilcisi Türk-İş. Daha önce söylediğim gibi kendinizin çalıp kendinizin söyleyeceği bir masadan söz ediyorsanız, orada emekçiler yoktur" ifadesini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının işçinin iradesini yansıtmaktan uzak olduğunu savunan Karasu, yetkili konfederasyonun ve asgari ücretle geçinen milyonların sözünün belirleyici olmadığını kaydetti. Demokratik, katılımcı ve şeffaf bir komisyon yapısı kurulmadan; işçinin söz ve karar gücü güçlendirilmeden "asgari ücret tiyatrosunun" sona ermeyeceğini belirten Karasu, CHP olarak emeğin sesinin masaya gerçek anlamda yansıdığı, alım gücünü ve refahı esas alan demokratik bir ücret düzeni için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Ülkeyi milleti aç bırakan, sorumluluğu ise başkasına atan bir ekonomist yönetiyor"

Karasu, mevcut komisyonun hükümet ve işveren ekseninde işlediğini ileri sürerek Bakan Işıkhan'a "Ne aceleniz var ki, zaten ülkeyi tencereleri boş milleti aç bırakan, sorumluluğu ise başkasına atan bir ekonomist yönetiyor. Milyonlarca emekçi açlık sınırında, ama kimin umurunda" diye tepki gösterdi.

Asgari ücretin Türkiye'de uzun süredir "genel ücret" haline geldiğine dikkati çeken Karasu, yalnızca en alt gelir grubunu ilgilendiren bir başlık olmaktan çıktığını belirterek, alım gücü hızla eriyen bir ücretin insan onuruna yaraşır yaşamı güvence altına almadığını söyledi. Karasu, 30 bin lira sınırına yaklaşan açlık sınırına işaret ederek, asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"Onurlu bir geleceği yeniden kurmak; CHP olarak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur"

Karasu, Ankara'da TBMM'ye 10 dakika mesafede, ev kirasını ödeyemediği ve geçinemediği için otogar köşelerinde yaşam mücadelesi veren emekliler olduğunu belirterek "Bu durum, ülkenin vicdan aynasıdır. Meclis'in gölgesinde, kamunun bilgisi dahilinde yaşanan bu tablo, AKP iktidarının utancıdır. Biliyoruz ki bu haberden sonra, otogarı kendisine yaşam alanına dönüştüren emeklilerimize, evsizlerimize müdahale edeceksiniz. Emekliliği, asgari ücretliyi yoksullukla eşitleyen bu düzeni sona erdirmek; insanca yaşamı, barınma hakkını ve onurlu bir geleceği yeniden kurmak; CHP olarak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur" dedi.