Haberler

CHP'li Karasu'dan Bakan Işıkhan'a 'Asgari Ücret' Tepkisi: "Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmeye Hazırlanıyorlar"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın asgari ücretle ilgili 'rakam için erken' açıklamasına yanıt vererek, geçim sıkıntısı çeken emekçilerin durumunu eleştirdi. Karasu, mevcut komisyon yapısının emekçilerin sesini yansıtmadığını savunarak, asgari ücretin artırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısı öncesinde "Rakam için erken" açıklamasına "Geçim derdi bu kadar yakıcıyken 'acele yok' söylemi, emekçinin sofrasının ve geleceğinin ötelenmesidir. Yine her zaman yaptıkları gibi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye hazırlanıyorlar" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde "Rakam için çok erken" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karasu, asgari ücret görüşmelerinin bir "tiyatroya" dönüştüğünü belirterek, milyonlarca emekçinin oyalandığını savundu. Karasu, Bakan Işıkhan'ın "henüz erken" ve "tarafları dinlemeliyiz" sözlerinin, geçim sıkıntısı içindeki emekçiler için bir umut çağrısı gibi sunulduğunu ancak gerçekte bekleyişi uzatmaktan başka bir anlam taşımadığını ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 9,5 milyon asgari ücretlinin, aileleriyle birlikte "modern kölelik koşullarında" yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Karasu, "Geçim derdi bu kadar yakıcıyken 'acele yok' söylemi, emekçinin sofrasının ve geleceğinin ötelenmesidir. Yine her zaman yaptıkları gibi, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye hazırlanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Masada ne işçi var, ne de temsilcisi Türk-İş"

Karasu, Bakan Işıkhan'ın "Tarafları dinleyeceğiz" sözlerine ilişkin "Hangi taraflar Sayın Bakan? Masada ne işçi var, ne de temsilcisi Türk-İş. Daha önce söylediğim gibi kendinizin çalıp kendinizin söyleyeceği bir masadan söz ediyorsanız, orada emekçiler yoktur" ifadesini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının işçinin iradesini yansıtmaktan uzak olduğunu savunan Karasu, yetkili konfederasyonun ve asgari ücretle geçinen milyonların sözünün belirleyici olmadığını kaydetti. Demokratik, katılımcı ve şeffaf bir komisyon yapısı kurulmadan; işçinin söz ve karar gücü güçlendirilmeden "asgari ücret tiyatrosunun" sona ermeyeceğini belirten Karasu, CHP olarak emeğin sesinin masaya gerçek anlamda yansıdığı, alım gücünü ve refahı esas alan demokratik bir ücret düzeni için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Ülkeyi milleti aç bırakan, sorumluluğu ise başkasına atan bir ekonomist yönetiyor"

Karasu, mevcut komisyonun hükümet ve işveren ekseninde işlediğini ileri sürerek Bakan Işıkhan'a "Ne aceleniz var ki, zaten ülkeyi tencereleri boş milleti aç bırakan, sorumluluğu ise başkasına atan bir ekonomist yönetiyor. Milyonlarca emekçi açlık sınırında, ama kimin umurunda" diye tepki gösterdi.

Asgari ücretin Türkiye'de uzun süredir "genel ücret" haline geldiğine dikkati çeken Karasu, yalnızca en alt gelir grubunu ilgilendiren bir başlık olmaktan çıktığını belirterek, alım gücü hızla eriyen bir ücretin insan onuruna yaraşır yaşamı güvence altına almadığını söyledi. Karasu, 30 bin lira sınırına yaklaşan açlık sınırına işaret ederek, asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"Onurlu bir geleceği yeniden kurmak; CHP olarak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur"

Karasu, Ankara'da TBMM'ye 10 dakika mesafede, ev kirasını ödeyemediği ve geçinemediği için otogar köşelerinde yaşam mücadelesi veren emekliler olduğunu belirterek "Bu durum, ülkenin vicdan aynasıdır. Meclis'in gölgesinde, kamunun bilgisi dahilinde yaşanan bu tablo, AKP iktidarının utancıdır. Biliyoruz ki bu haberden sonra, otogarı kendisine yaşam alanına dönüştüren emeklilerimize, evsizlerimize müdahale edeceksiniz. Emekliliği, asgari ücretliyi yoksullukla eşitleyen bu düzeni sona erdirmek; insanca yaşamı, barınma hakkını ve onurlu bir geleceği yeniden kurmak; CHP olarak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
title