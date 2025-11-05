CHP'den AK Parti İle Esnafa Verilen Sözlere Eleştiri

(TBMM) - CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Bir siyasi üçkağıtla milletimiz karşı karşıya. Esnafı AK Parti dolandırdı. 2023'te aday olanlar esnafımızı dolandırdı. Ne demişti Erdoğan, 'BAĞ-KUR'lulara 7200 prim günü.' Esnafımız, stajyer ve çıraklarımız, taşeron ve kadro bekleyenler, tüm memurlarımız dolandırıldı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletevkili Mehmet Muş başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, toplantı öncesinde, AK Parti'nin 2023 seçimlerinden önce esnafa verdiği "7200 prim gün sayısı sözü"nü hatırlatan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "1 milyon üzeri esnafımız, kendisine söz verilen 7200 prim gün sayısıyla ilgili 2 buçuk yıldır beklemekte. 2023 yılı seçimine 1 hafta kala Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözün tutulmasını bekliyor küçük esnaf, 7200 prim gün sayısına indirilmesini bekliyor. Verilen bu söz, 2 buçuk yıl geçtiği halde yerine getirilmemiştir. Seçim sürecinde esnaf, siyaseten etki altına alınmıştır. Buna rağmen gereği yapılmadı. Esnafımıza verilen sözün tutulması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Memura ve emekliye AK Parti tarafından verilen sözler tutulmadı"

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba da 2023 seçimlerinden önce esnafa, memura ve emekliye AK Parti tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Ağbaba, "Bir siyasi üçkağıtla milletimiz karşı karşıya. Esnaf dolandırıldı. Esnafı AK Parti dolandırdı. 2023'te aday olanlar esnafımızı dolandırdı. Ne demişti Erdoğan, 'BAĞ-KUR'lulara 7200 prim günü.' Hala tweeti duruyor. 'Stajyer ve çıraklara sigorta başlangıcı sayılsın. Taşeron mağdurlarına kadro, tüm memurlara 3600 ek gösterge, emekli memurlara seyyanen zam, 1 günle 17 yıl fazla çalışmaya son, kademe mağdurları' demişti ama bir siyasi üçkağıtçılıkla karşı karşıyayız. Esnafımız, stajyer ve çıraklarımız, taşeron ve kadro bekleyenler, tüm memurlarımız dolandırıldı" şeklinde konuştu.

"Can Holding'te MASAK'a bildirilen şüpheli para hareketi tam 88 milyar"

Can Holding'in TMSF'ye devredilmesine ilişkin de konuşan Ağbaba, Can Holding soruşturmasını ilk olarak 2020 ve 2022'de Ticaret Bakanlığı'nın yaptığını söyledi. Ağbaba, "2022'de bir rapor hazırlıyor ve gönderiyor. 2020-21 yılları arasında 42 milyar sahte fatura var. Bunun kaçırılan vergi bedeli 18 milyar, MASAK'a bildirilen şüpheli para hareketi tam 88 milyar. Bunu 2022, 2023, 2024 yılları hariç. Sadece 2020-2021 yılları arasındaki iddia edilen karapara 88 milyar" ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, Ticaret Bakanlığı'nın bunu Vergi Denetleme Kurulu'na ve Savcılığa bildirdiğini ancak hiçbir şey yapılmadığını belirterek, "2022'den bugüne hiçbir şey yapılmadığı gibi bu şirketin önü açılıyor ve bu şirket devletin gözetiminde Bilgi Üniversitesi'ni, Habertürk'ü, Show TV'yi, Doğa Kolejlerini alıyor. Can Holding'le ilgili karapara iddiası var mı, var. Resmi kayıtlarda bu var mı, var. Burada bir ortaklık söz konusu Can Holding'le hükümetin bir ortaklığı söz konusu açıkça. Yoksa devletin bildiği resmi kayıtlara giden Can Holding'le ilgili iddialarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Can Holding'in önünü açan, hala kaçakçılık yapılmasını sağlayan kim?" diye sordu.