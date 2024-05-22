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CHP, Büyük Emekli Mitingi İçin Çağrıda Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu. Özel, 'Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu. Özel, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri, partisinin Pazar günü saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne davet etti.

Özel, emeklilerin sorunları ve talepleriyle ilgili konuşmalarının, CHP'nin mitinglerine katılan emekli yurttaşların görüntüleriyle birlikte yer aldığı videoyu, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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