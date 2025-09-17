Haberler

CHP Bahçelievler'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bahçelievler'de düzenlenen mitingde Türkiye demokrasisine yönelik yargı darbesine dikkat çekerek, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bahçelievler'de düzenlene mitingde, "Türkiye demokrasisine yönelik ağır yargı darbesinin, yargı zorbalığının devam ettiği bir dönemdeyiz. Alanda büyük bir coşku var. Hep beraber mücadele etmeye devam ediyoruz. Geleceğin iktidarı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

CHP, Bahçelievler'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde ANKA Haber Ajansına konuşan Özçağdaş, "İstanbul ve ülke genelindeki mitinglerimize devam ediyoruz. Bahçelievler'deyiz. Bahçelievler'de İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in ve şu anda da İl Başkanlığımızın bulunduğu yerdeyiz. Türkiye demokrasisine yönelik ağır yargı darbesinin, yargı zorbalığının devam ettiği bir dönemdeyiz. Alanda büyük bir coşku var. İstanbul'un dört bir yanından yurttaşlarımız buradalar. Hep beraber mücadele etmeye devam ediyoruz. Geleceğin iktidarı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

