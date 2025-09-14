CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'dan Miting Öncesi Açıklamalar

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik yarın görülecek davaya ilişkin olarak Erkol, "Yarınki davayı, hukuku bir manipülatif araç olarak kullanmak isteyenlerin davası diye görüyoruz ama her şeye rağmen Türkiye'de hakimler olduğuna inanıyoruz. Yarınki davadan olumsuz bir sonuç beklemiyorum" dedi.

Erkol, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir dönemde bu miting yapılıyor. Bir yandan Türkiye çok derin bir ekonomik ve siyasi kriz içerisinde. Bir yandan CHP'nin kurumsal kimliğine dönük çok ciddi saldırılar var. 4-5 gündür Ankara sokaklarındayız. Bu tepkiyi birebir hissediyoruz. Bugün burası tarihi bir miting yaşayacak. Son yıllarda Ankara'nın en kalabalık mitingi olacak diye düşünüyoruz. Biz 500 bin kişiyi hedefledik. Alanda bugün 500 bine yakın insan olacağını düşünüyoruz. Bütün alan alacak, yanlara doğru da dağılacak.

Sayın Özel, partinin birliği ve beraberliği üzerine bir mesaj verecek. Kuşkusuz yarınki davayla ilgili de söyleyecekleri olacak. Yarınki davayı, hukuku bir manipülatif araç olarak kullanmak isteyenlerin davası diye görüyoruz ama her şeye rağmen biz Türkiye'de hakimler olduğuna inanıyoruz. Yarınki davadan olumsuz bir sonuç beklemiyoruz."