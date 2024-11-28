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CHP: AK Parti'den Apartman Aidatlarına Zam Müjdesi

CHP: AK Parti'den Apartman Aidatlarına Zam Müjdesi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2025 yılından itibaren apartmanların ortak elektrik tüketimine zam geleceğini açıkladı. Zamdan 10 milyon kişinin etkileneceği belirtildi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " Ak Parti'den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor. 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettiklerini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

" Ak Parti'den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon. Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon. Sonuç: AK Parti'nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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