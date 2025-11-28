CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Seyit Torun'dan İktidar Mesajı

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Büyük bir heyecan içerisinde, yeni bir enerji ve yeni bir birikimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum malum. Bugün her gittiğimiz yerde artık CHP'nin iktidarı bekleniyor" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, şunları söyledi:

"Bugün 39. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Dünden beri Anadolu'nun dört bir tarafından delegelerimiz gelmeye başladı. Büyük bir heyecan içerisinde, yeni bir enerji ve yeni bir birikimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum malum. Bugün her gittiğimiz yerde artık CHP'nin iktidarı bekleniyor."