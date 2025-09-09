China Southern Havayolları, Beijing ile Doha arasında direkt seferlere başlıyor

DOHA, 9 Eylül (Xinhua) -- China Southern Havayolları, 16 Ekim'den itibaren Çin'in başkenti Beijing ile Katar'ın başkenti Doha arasında direkt uçak seferleri başlatacağını duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu, Guangzhou-Doha rotasından sonra havayollarının Katar'a düzenlediği ikinci direkt uçuş olacak. Uçuşlar Airbus A330-300 uçaklarıyla haftada üç kez yapılacak.

Şirket ayrıca, Katar Havayolları ile ortak uçuş işbirliğini yeni rotayı kapsayacak şekilde genişleteceğini bildirdi. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ana rotalar ile Doha'dan Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'daki noktalara 15 bağlantı uçuşu da yer alacak.

China Southern Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Han Wensheng, "Katar Havayolları ile Çinli yolcuların Doha üzerinden Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve ABD'deki noktalara ulaşım olanaklarını genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar Havayolları Ticari Direktörü Thierry Antinori, bu hizmetin "iki ülke arasındaki bağlantıyı daha da iyileştireceğini" ve Çinli yolcuların Katar Havayolları'nın küresel ağına erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

İki havayolu şirketi ayrıca, dünya çapındaki yolcuların yararına olacak sürdürülebilir ortaklıklar kurmak amacıyla kargo ve sadakat programları gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi planlıyor.