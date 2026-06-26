Chicago Belediye Başkanı, ağustos ayını 'Türk Mirası Ayı' olarak ilan etti

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Türk Amerikalıların kentin kültürel, sosyal, eğitim, ekonomi ve sivil yaşamına yaptığı katkıları onurlandıran bir bildiri yayımlayarak, ağustos ayını "Türk Mirası Ayı" olarak ilan etti.

Türk Festivali Kültürel Miras Konvansiyonu Komitesi Başkanı Halil Demir'e takdim edilen bildiride, Türk Amerikalıların Chicago ve Illinois eyaletinin kültürel, sosyal, eğitim, ekonomi ve sivil yaşamına anlamlı katkılar yaptığı belirtildi.

Bildiride, Türkiye'nin binlerce yıllık tarihini, sanatını, müziğini, mutfağını, misafirperverliğini ve kültürel geleneklerini yansıtan zengin mirasının, toplumları bir araya getirmeye devam ettiği vurgulandı.

Chicago Belediyesinin bildirisinde, 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek Chicago Türk Festivali'nin, Türk kültürünün farklı kesimlerden insanlar arasında dostluğu ve anlayışı teşvik eden kültürel bir kutlama olduğu ifade edildi.

Festivalin; geleneksel yemekler, müzik, dans, sanat etkinlikleri, aile odaklı programlar ve toplumsal katılım yoluyla ziyaretçilere Türk kültürünü deneyimleme fırsatı sunduğu vurgulanan bildiride, bu tür kültürel etkinliklerin, Chicago'nun çeşitlilik, kapsayıcılık ve karşılıklı saygıya olan kalıcı bağlılığını yansıttığına işaret edildi.

Belediye Başkanı Johnson da bildirinin sonunda, Chicago halkını ve kenti ziyaret edenleri 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek "Chicago Türk Festivali"ne katılmaya davet ederek, etkinliğin Türkiye'nin sanatını, geleneklerini ve ruhunu kutlayan olağanüstü bir organizasyon olduğunu kaydetti.