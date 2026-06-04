Çinli Otomobil Üreticisi Chery, Nissan'ın İngiltere'deki Fabrikasında Araç Üretmek Üzere Ön Anlaşma İmzaladı

LONDRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, araçlarının Japon otomobil üreticisi Nissan'ın İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Sunderland fabrikasında üretimini değerlendirmek üzere Nissan ile ön anlaşma imzaladı. Nissan anlaşmayla, 6.000 çalışanıyla İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası konumundaki tesisin atıl kapasitesini daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

Çarşamba günü açıklanan, bağlayıcı olmayan mutabakat zaptına göre Sunderland tesisinde Chery binek araçlarının üretimine en erken 2027 yılında başlanabilecek.

Nissan'dan yetkililer mayıs ayında yaptıkları açıklamada, Nissan araçlarının üretimini fabrikanın iki montaj hattından birine yönelteceklerini, diğer hattın nasıl daha verimli hale getirebileceğini ise değerlendireceklerini belirtmişti.

Nissan Afrika, Ortadoğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya Yönetim Kurulu Başkanı Massimiliano Messina, mutabakat metnini şirketin faaliyetleri açısından "önemli bir adım" diye nitelendirdi.

Messina, "Önümüzdeki aylarda mutabakata her iki şirket için de en uygun nihai şeklini vermek üzere Chery İngiltere ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Mutabakat metnine göre, Sunderland'daki fabrikanın mülkiyeti tamamen Nissan'da kalırken, fabrikada Chery araçlarını üreten işçiler de Nissan tarafından istihdam edilecek.

Birmingham Üniversitesi'ne bağlı Birmingham İşletme Okulu'nda iş ekonomisi profesörü olan David Bailey, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, önerilen anlaşmanın İngiltere'deki Çinli otomobil üreticileri açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

"Chery bu tarihi anlaşmayla İngiltere'de büyük ölçekte binek otomobil üreten ilk büyük Çinli otomobil üreticisi haline gelebilir" diyen Bailey, önerilen anlaşmanın, Chery'nin İngiliz pazarındaki genişlemesinin ötesinde bir anlam ifade ettiğine dikkat çekti. Sunderland'daki atıl kapasiteye işlerlik kazandıran bu işbirliğinin, İngiltere'nin önde gelen otomotiv üretim üslerinden birinin uzun vadeli geleceğini desteklemeye de yardımcı olacağına işaret eden Bailey, "Aslında burada Nissan Chery'ye yardım etmiyor. Tam tersine Chery, Nissan'ın büyük fabrikalarından birinin faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Önerilen anlaşmanın, küresel otomobil endüstrisinde Çinli otomobil üreticilerinin değişen konumunu yansıttığını dile getiren Bailey, Çinli markaların sadece İngiltere'ye araç ihraç etmekle kalmayıp, giderek ülkenin yerli üretim üssünün bir parçası haline geldiğini söyledi.

Bailey, "Sunderland tesisinde otomobil üretmeleri, Çinli markaları yabancı rakiplerden yerli üreticilere dönüştürecektir. Çin artık sadece Batılı otomobil üreticileriyle rekabet etmiyor, endüstriyel üslerinin de bir parçası haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua