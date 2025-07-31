Chery, Mısır Pazarında Beş Yeni Model Tanıttı

Chery, Mısır Pazarında Beş Yeni Model Tanıttı
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Çinli otomobil üreticisi Chery, Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlediği lansmanla Arrizo 5 FL, Arrizo 8, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max ve Tiggo 9 PHEV modellerini tanıttı. Şirket, hibrit ve akıllı araç teknolojilerine geçiş sürecini hızlandırma hedefinde.

KAHİRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla başkent Kahire'de düzenlediği lansman töreninde beş yeni modelini tanıttı.

Chery bu hafta başında Abidin Sarayı Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Arrizo 5 FL, Arrizo 8, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max ve Tiggo 9 PHEV modellerini sergiledi.

Chery Mısır Genel Müdürü Shen Xiantian, şirketin hibrit ve akıllı araç teknolojilerine geçiş sürecini hızlandıracağını, küresel iş ortakları ve tedarikçilerle işbirliği yaparak satış, servis ve üretim alanlarında küresel bir ağ kuracağını ifade etti.

Shen, "Şu anda dünya genelinde kilit öneme sahip bölgelerde 8 Ar-Ge merkezi, 10 üretim tesisi ve parça dağıtım merkezi kuruyoruz. Bölgesel kullanıcılar ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak için yerel işbirliklerimizi güçlendireceğiz" dedi.

Verilere göre, Chery 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 232,7 artışla 580.000'den fazla yeni enerjili araç sattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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