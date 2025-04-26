Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Chengdu'da 14 Yeni Uluslararası Uçuş Rotası Tanıtıldı

Chengdu'da 14 Yeni Uluslararası Uçuş Rotası Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, 13 küresel noktaya bağlayan 14 yeni uluslararası yolcu ve kargo uçuş rotasını tanıttı. Paris, Madrid, Atina, Dubai, Tokyo, Bali ve Penang gibi şehirler yeni açılan rotalar arasında yer alıyor.

CHENGDU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu 13 küresel noktaya bağlayan 14 yeni uluslararası yolcu ve kargo uçuş rotası cuma günü tanıtıldı.

Sichuan Eyaleti Havalimanı Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni açılan 13 rota arasında Paris, Madrid, Atina, Dubai, Tokyo, Bali ve Penang gibi şehirler bulunuyor.

Yeni başlatılan hizmetler, yeniden başlatılan bağlantılar ve artan uçuş sıklıklarından oluşan hava rotaları, Chengdu'nun havacılık bağlantı ağını genişletme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Havalimanı grubu, Avrupa, Kuzey Amerika ve ASEAN bölgesiyle olan kargo ve yolcu bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyerek, bu yıl toplam 28 uluslararası ve bölgesel rotada kapasite artırımı yapmayı planlıyor.

Çin'in batısındaki en önemli havacılık merkezlerinden biri olan Chengdu şehri, 2024 yılında 87,34 milyon yolcuya hizmet vererek yolcu sayısı bakımından ülke genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.