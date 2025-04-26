Chengdu'da 14 Yeni Uluslararası Uçuş Rotası Tanıtıldı

CHENGDU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu 13 küresel noktaya bağlayan 14 yeni uluslararası yolcu ve kargo uçuş rotası cuma günü tanıtıldı.

Sichuan Eyaleti Havalimanı Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni açılan 13 rota arasında Paris, Madrid, Atina, Dubai, Tokyo, Bali ve Penang gibi şehirler bulunuyor.

Yeni başlatılan hizmetler, yeniden başlatılan bağlantılar ve artan uçuş sıklıklarından oluşan hava rotaları, Chengdu'nun havacılık bağlantı ağını genişletme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Havalimanı grubu, Avrupa, Kuzey Amerika ve ASEAN bölgesiyle olan kargo ve yolcu bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyerek, bu yıl toplam 28 uluslararası ve bölgesel rotada kapasite artırımı yapmayı planlıyor.

Çin'in batısındaki en önemli havacılık merkezlerinden biri olan Chengdu şehri, 2024 yılında 87,34 milyon yolcuya hizmet vererek yolcu sayısı bakımından ülke genelinde üçüncü sırada yer aldı.