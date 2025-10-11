Haberler

Charilaos Charisis, Sivas'ta En Fazla Vergi Ödeyen 2. İsim Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi sıralamasında 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruş ödeyerek ikinci sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis, de kentin vergi rekortmenleri arasına girdi.

Charisis, Sivas Site Vergi Dairesine ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
