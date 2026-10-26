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Cezayir, Meclis onayı sonrası Nijer'e enerji çıkarları için askeri birlik gönderecek

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Meclis onayının ardından Nijer'e askeri birlik gönderme kararı aldı. Kararın, Nijer makamlarının talebi üzerine enerji ve ekonomi alanındaki ortak çıkarların korunması ve Sonatrach'ın Nijer'deki petrol projelerinin güvenliği için alındığı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, dün Meclis'in onayının ardından bugün "iki ülke arasında enerji ve ekonomi alanlarındaki ortak çıkarları korumak için Nijer'e askeri birlik gönderilmesine" karar verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada gelişmeye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Ulusal Savunma Bakanı sıfatıyla Nijer'e ordu birlikleri gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Kararla "Cezayir ile Nijer'in enerji ve ekonomi alanlarındaki ortak çıkarlarının korunmasını güvence altına almayı" hedeflendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, kararın, Nijer makamlarının talebi üzerine, başta Anayasa'nın 30. ve 91. maddeleri olmak üzere anayasal yükümlülükler doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Açıklamada, kararın, dün Meclis'in her iki kanadı tarafından da onaylandığına işaret edildi.

Millet Konseyi kaynaklarından daha önce yansıyan bilgilere göre söz konusu askeri misyon, Niamey yönetiminin talebi üzerine devlete ait enerji şirketi Sonatrach'ın Nijer'deki petrol projelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ordudan bir "müfreze" gönderilmesini kapsıyor.

Kaynak: AA
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