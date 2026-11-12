Cezayir 2035'e kadar emisyonu yüzde 14, destekle yüzde 31 azaltmayı hedefliyor

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Cezayir, 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 14 azaltmayı, uluslararası destek sağlanması halinde ise bu oranı yüzde 31'e çıkarmayı hedefliyor.

Cezayir Başbakanı Sifi Garib, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un mesajını okudu.

Tebbun, mesajında Türkiye'ye ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, Paris Anlaşması'nın kabul edilmesinden 10 yıl sonra düzenlenen konferansın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Cezayir topraklarının büyük bölümünün kurak ve yarı kurak bölgelerden oluştuğunu belirten Tebbun, iklim değişikliğinin ülke için uzak bir gelecek öngörüsü değil, su ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen somut bir gerçek olduğunu vurguladı.

Ülkesinin çölleşme, giderek sıklaşan kuraklık dönemleri ve orman yangınlarının yayılması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Tebbun, iklim değişikliğiyle mücadelenin kamu politikalarının merkezinde yer aldığını ifade etti.

2035'e kadar 15 bin megavat yenilenebilir enerji hedefi

İklim eylemi ile kalkınma arasında bir çelişki bulunmadığını belirten Tebbun, enerji dönüşümünün aşamalı ve dengeli biçimde, Paris Anlaşması kapsamında öngörülen desteklerle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Cezayir'in ulusal katkı beyanı kapsamında 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 14 azaltmayı taahhüt ettiğini aktaran Tebbun, bu hedefin ülkenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirileceğini, uluslararası destek sağlanması halinde azaltım oranının yüzde 31'e çıkarılabileceğini bildirdi.

Belirlenen hedefleri somut projelere dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Tebbun, 2035'e kadar 15 bin megavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı amaçlayan programın ilk aşamasının ulusal kaynaklarla hayata geçirildiğini kaydetti.

Tebbun ayrıca ulusal hidrojen stratejisinin kabul edildiğini, enerji verimliliğinin artırılması, toplu taşımanın geliştirilmesi, gaz yakımının azaltılması ve metan emisyonlarıyla mücadeleye özel önem verdiklerini aktardı.

Su güvenliği ve çölleşmeyle mücadele öncelikli

İklim değişikliğine uyumun Cezayir için öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Tebbun, deniz suyunun arıtılması ve atık suların yeniden kullanılması yoluyla su güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Tebbun, çölleşmeyle mücadele ve kırsal bölgelerin kalkınmasını bir arada ele alan yaklaşımla Yeşil Set Projesi'ni yeniden hayata geçirdiklerini, ayrıca öncelikleri ve ihtiyaçları belirleyecek ulusal uyum planını tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

Ülkenin iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının ulusal imkanlarını önemli ölçüde aştığına dikkati çeken Tebbun, enerji dönüşümünün ancak adil olması, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesine dayanması ve ülkelerin kendi kalkınma koşulları ve egemenliklerine saygı göstermesi halinde mümkün olabileceğini vurguladı.

Tebbun, özellikle iklim değişikliğine uyum, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanlarında uluslararası finansman taahhütlerinin yerine getirilmesinin önemine işaret ederek, iklim gerekçesiyle tek taraflı ticari tedbirlerin uygulanmasına karşı olduklarını belirtti.

Hiçbir ülkenin iklim değişikliğiyle tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Tebbun, Cezayir'in gelecek nesillere karşı sorumluluğu doğrultusunda uluslararası işbirliği ve adalet temelinde iklim eylemine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA