Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden cezaevlerindeki 'işkence' iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yabancı kaynaklı basın kuruluşunda yayımlanan "Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları" başlıklı haberin manipülatif, karalayıcı ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer verilen açıklamada, Almanya kaynaklı Deutsche Welle (DW) Türkçe Servisi tarafından "Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları" başlığıyla bir haber yayımlandığı, haberin içeriğinde "suç duyurularının takipsiz kaldığının" iddia edildiği anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların manipülatif, karalayıcı ve algı oluşturmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'deki tüm ceza infaz kurumlarında yürütülen uygulama, iş ve işlemlerin Anayasa ve kanunların çizdiği çerçevede olduğu, ayrıca uluslararası standartların üzerinde, insan haklarına saygılı ve modern infaz sistemiyle uyumlu şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışma ve uygulamaların bağımsız kurumlar ve kuruluşlar tarafından sürekli denetlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kurumların 7/24 görüntü alan kamera sistemleriyle yakından takip edildiği bildirildi.

Ceza infaz kurumlarında meydana gelen münferit olaylar karşısında derhal inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, yürütülen idari soruşturmanın ardından da ilgili konunun adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.

DW'nin haberinin olumsuz algı oluşturmaya, ceza ve infaz kurumlarını karalamaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DW'nin ülkemizde bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli denetlenen ceza ve infaz kurumları ile ilgili yalan ve algıya yönelik haberler üretmek yerine, kendi ülkesindeki cezaevlerinde yaşanan ve birçok medya organına yansıyan şiddet, kötü muamele, tecavüz ve intihar olaylarını araştırıp haber yapmasında fayda olduğu düşünülmektedir. DW'nin genel yayın politikasının ülkemiz kurumlarını yıpratmaya yönelik olduğu bilinmekte olup söz konusu haber de subjektif değerlendirmeler içermekte, basının tarafsızlığı ilkesine gölge düşürecek niteliktedir.

DW, olumsuz algı oluşturmaya ve ceza ve infaz kurumlarımızı karalamaya yönelik haberlerine bir yenisini daha eklemiş olup bu tür haberlere itibar edilmemelidir."