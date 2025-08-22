Ceyhan'da Hurda Dükkanında Yangın Çıktı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir hurda dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkanında hasar oluştu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hurda dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
İnönü Mahallesi'ndeki hurda dükkanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle hurda dükkanında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel