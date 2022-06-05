Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'atıktan sanata' sergisini açtılar - Haberler

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Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'atıktan sanata' sergisini açtılar

Demirören Haber Ajansı - Salih Tekin - Güncel
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Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'atıktan sanata' sergisini açtılar

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları heykelleri sergiledi.

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları heykelleri sergiledi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Panel ve müzik programlarının yer aldığı etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin aralarında bulunduğu 23 sanatçı heykel sergisi açtı. Atık malzemelerden oluşan sergide, birbirinden ilginç heykeller yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halil Daşkesen, "Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında heykel bölümü olarak bizler de ekolojik probleme dikkat çekmek ve çevre kirliliği konusunda duyarlılık oluşturmak ve atık malzemelerin geri dönüştürülebilir hale getirmek için heykel sanatıyla sergi oluşturduk" dedi.

Sergide tekstil atıklarını dikkat çekmek için yaptığı tasarımla katılan yükseklisans öğrencisi Neslihan Hacıömeroğlu, "Tekstil atıklarına dikkat çekmek istedim. Çünkü tekstil ürünleri de en az plastik kadar doğada geç çözünen ürünler" diye konuştu.

Otomobil atıklarından sivrisinek heykeli yapan Abdurrahman Datlı, "Sivrisineğin kan emici olduğunu göstererek insan ve doğa ile ilişkilendirmeye çalıştım" derken, 2 aylık çalışmasında demiri eriterek insan heykeli yapan Hilal Bekçi ise insanın deforme olmuş şeklini anlatmak istediğini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Güncel

Atatürk Üniversitesi Güncel Haberler

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