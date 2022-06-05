Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'atıktan sanata' sergisini açtılar - Haberler

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları heykelleri sergiledi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Panel ve müzik programlarının yer aldığı etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin aralarında bulunduğu 23 sanatçı heykel sergisi açtı. Atık malzemelerden oluşan sergide, birbirinden ilginç heykeller yer aldı.