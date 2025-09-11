Cevdet Yılmaz ve Portekiz Bakanı Görüştü: Ticaret ve İş Birliği Konuları Ele Alındı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya geldi. Yılmaz, görüşmede ikili ticaret ilişkileri, karşılıklı yatırımlar, altyapı projelerinde iş birliği imkanları, savunma sanayii, ulaştırma ve enerji alanlarında ortak çalışmaların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile bir araya geldik. Sayın Pinto Luz ile görüşmemizde; ikili ticaret ilişkilerimiz ve karşılıklı yatırımlar, altyapı projelerinde iş birliği imkanları, savunma sanayii, ulaştırma ve enerji alanlarında ortak çalışmaların yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa'nın iki ucunda yer alan NATO müttefikleri olarak, Portekiz'i ülkemiz için stratejik bir ortak görüyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine taşıma hedefi, müteahhitlik ve liman işletmeciliği gibi alanlarda işbirliği, yeşil ve dijital dönüşümde ortak vizyonumuz bu anlayışın önemli dayanaklarını oluşturuyor. Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetine ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, Türkiye–Portekiz dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini temenni ediyorum."