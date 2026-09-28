Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'nde "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı derse katılacak.

(Eskişehir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi açılışına katılacak, Özbekistan Tarım Bakanı İbrahim Abdurahmanov ile görüşecek.

(Taşkent)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekilleriyle görüşmelerde bulunacak.

(Brüksel)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

(Abu Dabi)

2-? ABD- İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacak.

(Bursa/21.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/19.00)

3- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçlarına, Bursa, İstanbul ve İzmir'de devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü, Manisa Büyükşehir-Türk Hava Yolları, İlbank-Aras Kargo ve Afyon Belediye YÜNTAŞ-Nilüfer Belediyespor Eker maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA