Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesinde gelecek cuma önemli ödeme yapılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiye sürecine ilişkin, "Gelecek hafta cuma günü yine bir ödeme yapma yönünde bir hazırlık içindeyiz. TMSF'de biriken bir miktar var. Yine bu bankalar nezdinde, saklama kuruluşları nezdindeki değerlere bakacağız. Diğer kaynaklarımıza bakacağız ve gelecek hafta cuma günü yine önemli miktarda bir ödeme yapılacağını ifade edebilirim." dedi.

Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, sermaye piyasalarının kalkınma için değerli olduğunu, meşru yatırımcı, hukuka uygun çalışan finansçı ile ahlak ve hukuk dışı işlem yapanların birbirinden açık ve net bir şekilde ayırt edilmesi gerektiğini söyledi.

Sorunlu 131 fonun, toplam fonların yüzde 4,6'sına, toplam fonlardaki portföy değerinin yüzde 7,7'sine karşılık geldiğini, buradaki değerin hane halklarının finansal varlıklarının yüzde 2,4'ü olduğunu aktaran Yılmaz, "Dolayısıyla rakamsal olarak baktığınızda aslında çok büyük bir oran ifade etmiyor olabilir ama anlamı itibarıyla tabii çok önemli ve çok ciddi bir mesele. Biz de bu meselenin üzerine ciddiyetle gidiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulunun görevinin genel koordinasyonu sağlamak olduğunu, başka kurumların yerine geçip karar vermek olmadığını vurgulayarak, "Her kurum kendi alanında yetkili ve sorumlu. Geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle. Fon Koordinasyon Kurulu birlikte yapılması gereken işlerde kurumların birbirleriyle konuşmasını sağlayan, ortak bir takvim oluşturmalarını, bir araya gelip yapmaları gereken işlerde bir araya gelmelerini hızlandırıcı bir kurul. Temel misyonu da şu: Benim gördüğüm, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği, bu işten olumsuz etkilenen yatırımcıların bir an önce haklarına kavuşmaları için her türlü çabayı sarf etmek." değerlendirmesini yaptı.

"Gelecek hafta cuma günü yine bir ödeme yapma yönünde hazırlık içindeyiz"

Yatırımcılara yapılacak ödemelerde 3 kaynağın değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, bunlardan ilkinin, temerrüde düşmüş ve tasfiye sürecine girmiş olsa da her fonun kendine ait nakdi ve nakde çevrilebilir varlıkları olduğunu söyledi.

İkinci kaynağın ise olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin çıkarılan kanun kapsamında oluşturulan geri kazanım hesapları olduğunu aktaran Yılmaz, "Her bir fon için, 131 fon için TMSF bünyesinde bir hesap açıldı. Bir de genel bir hesap açıldı. Yani herhangi bir fonla ilişkilendirilmeyecek geri kazanımlar için de genel bir hesap açıldı. Buralara fahiş kazanç elde etmiş, haksız kazanç elde etmiş kişilerden veya kurumlardan tahsil edilen gelirler bu hesaplarda birikiyor, TMSF nezdinde." dedi.

Bugün itibarıyla iadelerden toplanan miktarın 31,5 milyar lira olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Bunların tabii bir kısmı gönüllü iade dediğimiz, bir de geri kazanım hesabı dediğimiz bir hesap var. Bunların toplamı 31,5 milyar gibi bir rakama tekabül ediyor. Fon Koordinasyon Kurulunun görevi bu tasfiye sürecinde yatırımcının haklarını olabildiğince güçlü bir şekilde korumak, bu geri kazanımları sağlamak ve bununla da diğer varlıklarla da bu ödemeleri gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, üçüncü kaynağın ise adli süreçlerde el konulan varlıklar ve gayrimenkuller olduğunu, bu varlıkların nakde dönüştürülmesinin zaman aldığını dile getirerek, "Onlar da likit hale geldikçe zamanla, son kanunumuzda bu anlamda TMSF'ye de geniş yetkiler verdik hızlı bir şekilde bu süreçlerin işlemesi için. Bunlar da yine ilgili fonlarına gidecek. Herhangi bir fonla ilişkilendirilemeyecek olan varlıklar da SPK'nin belirleyeceği kurallarla fonlara dağıtılarak bu geri ödemeler yapılacak. Yapılmaya da başlandı zaten." diye konuştu.

Olağan tasfiyede 55 bin 821 tekil yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldığını ve büyük oranda olağan tasfiyelerin bittiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olağan ve olağanüstü tasfiyede toplam 420 bin tekil yatırımcıya 130 milyar lira nakdi ve ayni ödeme yapılmış durumda. Dolayısıyla 455 bin küsur kişiden 420 bini şu veya bu miktarda bir ödeme almış durumda, 4 Kasım itibarıyla. Toplam ödeme de 130 milyar lirayı bulmuş vaziyette. Bu ödemelerde, yine icmal olarak söylersek, 614 bin 874 hesaba bu 130,2 milyar lira ödenmiş. Hesap olarak bakarsanız daha fazla. Çünkü aynı kişinin birden çok hesabı oluyor. Her fonun hukuku da kendi içinde olduğu için farklı fonlardan da ödeme almış olabiliyor aynı kişi. Tekilleştirdiğimizde tüm bu kişileri 179 bin 449 yatırımcının ana parası şu an ödenmiş durumda.

Kalanlar için bu süreci devam ettiriyoruz. Muhtemelen bu pazar günü yine 10. toplantımızı yapacağız. Ben İstanbul'da olacağım, Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'a gidiyor biliyorsunuz Zafer Günü vesilesiyle. Kendisini uğurladıktan sonra Fon Koordinasyon Kurulumuzu muhtemelen İstanbul'da toplayacağız. Gündeme göre çağırıyoruz kurumlarımızı. Şu anki gündemimiz bu ödemeler. Dolayısıyla Tera'dan sorumlu olan İş Bankası biliyorsunuz, diğer Pusula ve Atlas'tan sorumlu olan Ziraat Bankası, TMSF işin bir tarafında, SPK tabii asıl kurumumuz, adli mekanizmalar var. Onlarla bir araya gelip, gelecek haftayla ilgili planlamamızı netleştireceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, yani şu günkü çalışma itibarıyla: Gelecek hafta cuma günü yine bir ödeme yapma yönünde bir hazırlık içindeyiz. TMSF'de biriken bir miktar var. Yine bu bankalar nezdinde, saklama kuruluşları nezdindeki değerlere bakacağız. Diğer kaynaklarımıza bakacağız ve gelecek hafta cuma günü yine önemli miktarda bir ödeme yapılacağını ifade edebilirim."

"Hisse bazlı manipülasyonlara ilişkin SPK'nin çalışmaları devam ediyor"

Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ara ödemenin üst limitinin kanun gereği 1 milyon lira olduğunu hatırlatarak, onun ötesinin nihai mahsuplaşmada gündeme geleceğini söyledi.

Bu fonlarla ilgili SPK'nin incelemesinin tamamlandığını bildiren Yılmaz, "SPK'nin belli hisselerle ilgili incelemesi bitti ama hisse bazlı manipülasyonlara ilişkin çalışmaları devam ediyor. 20 civarında, yanlış hatırlamıyorsam tamamladığı var ama bu 50'yi bulabilir. 50 civarında bir tekil hisse çünkü hisseler bazında manipülasyon da inceleme konusu. Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da bunun gereğini yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, belirsizliğin ekonominin düşmanı olduğunun altını çizerek, "Belirsizliği bizim bir an önce ortadan kaldırmamız lazım. Öngörülebilirliği sağlamamız lazım. Suç işleyenlerden dolayı bu işlerle hiç ilgili olmayan şirketlerin, kişilerin zan altında kalmasını engellememiz lazım. Bu piyasalar açısından da bence çok kıymetli. Dolayısıyla bunu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA