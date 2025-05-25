Cevdet Yılmaz'dan Suriye ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Cevdet Yılmaz'dan Suriye ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı ve bakanlarıyla yaptığı toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi üzerinde durdu. Suriye'de mali ve ekonomik reformlarla refah artışı için atılacak adımlar değerlendirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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