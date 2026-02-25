Haberler

Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable üyeleriyle görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla American Turkish Business Roundtable üyeleri ile toplantı yaptı. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda iş birliği alanları ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, American Turkish Business Roundtable üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul ettik. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyet üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

