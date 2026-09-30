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Cevdet Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflediklerini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. 2026 Ağustos'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik yüzde 7,8 olurken tek haneli seyir 40'ıncı aya taşındı; Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım ve üretim kapasitemizi artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirerek, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri destekleyerek ve atıl işgücünü üretime kazandırarak 2029 yılına kadar ekonomimize 2,1 milyon ilave istihdam kazandırmayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İşgücü piyasasının, ekonominin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini koruduğunu belirten Yılmaz, "2026 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak gerçekleşirken, işsizlik tek haneli rakamlardaki seyrini 40'ıncı aya taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının geçen senenin aynı ayına göre 2,9 puan, kadınlarda ise 1,7 puan azalarak sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi ve daha fazla vatandaşımızın üretim sürecine katılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede, yatırım ve üretim kapasitemizi artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirerek, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri destekleyerek ve atıl işgücünü üretime kazandırarak 2029 yılına kadar ekonomimize 2,1 milyon ilave istihdam kazandırmayı öngörüyoruz.

İşgücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve ekonomik büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan ve büyümenin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine yansıtan kapsamlı kalkınma anlayışı ile çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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