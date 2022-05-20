Çeşme'de 19 Mayıs coşkusu - Haberler

Yol Project'in sahne aldığı gençlik konserinde konuşan Oran, "Bizim yolumuz umut, bizim yönümüz aydınlık. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Özgür yarınları sevgiyle, hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıldönümü dolayısıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Çeşme Amfi Tiyatro'da öğrencilerin dans ve şiir gösterileri ile devam etti.

16 Eylül Mahallesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden Fener Alayı yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile katıldı.

Yol Project sahne aldı

Çeşme Belediyesi tarafından 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Yol Project Gençlik Konseri" gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Çeşmeli gençler Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen hep bir ağızdan "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" şarkısını söyledi.

"Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız"

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran; "Gözlerinizde ışık, yüreklerinizde gümbür gümbür enerji, hepiniz, 103 yıl önce bağımsızlık aşkıyla Samsun'da atılan ilk adımın coşkusunu bugün buraya Çeşme Cumhuriyet Meydanı'na taşıdınız. Bu dik duruş karşısında diz çökmeyecek hiçbir güç yoktur. Bu beraberliğimiz, bu güçlü duruş karşısında hiçbir karanlık var olamaz. Bizim yolumuz umut, bizim yönümüz aydınlık. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Özgür yarınları sevgiyle, hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

"Cumhuriyetimizi sonuna kadar yaşatacağız"

Oran, "Sevgili gençler, bizler; Kazma kürekle, kağnılarla vatanını savunmuş, yokluklar içinde emperyalizme diz çöktürmüş bir neslin torunlarıyız. Bize armağan edilen Cumhuriyetin imkanlarıyla büyüdük, okuduk, ürettik, aile kurduk. Şartlar ne olursa olsun; hayallerimizden, umutlarınızdan asla vazgeçmemeyi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Şimdi! Bayrağı bizden sonrakilere teslim edene kadar, tüm varlığımızla, hiçbir zorluğa boyun eğmeden çalışmak, cumhuriyetimizi Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefe taşımak bizim tek görevimizdir" diye konuştu.

"Biz cumhuriyetle büyüdük. Cumhuriyet de bizimle büyüyecek" diyen Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, tarlada, fabrikada, sokakta… Attığımız her adımda bu azim ve inançla çalışacağız. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafa edeceğiz.

Atamızın açtığı yolda yürüyecek, devrimlere sahip çıkacak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun!"

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