Haberler

Çerkeş'te Dünya Astsubaylar Günü Kutlandı ve Spor Başarıları Öne Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlamak için Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ayrıca, Çerkeş Belediyesi Spor Kulübü, Kastamonu'daki yüzme yarışmalarında önemli başarılar elde etti. Jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlarla ilgili bir operasyonda 3 tabanca ele geçirdi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Anıl Çolak ve astsubay personeli ile sohbet ederek günlerini kutladı, çiçek takdim etti.

Kaymakam Bulgurlu'ya İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz da eşlik etti.

Çerkeşli yüzücülerden derece

Çerkeş Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın Kastamonu'da düzenlenen Amatör Spor Haftası Yüzme Şenlikleri'nde derece elde ettiği bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, 5 sporcunun katıldığı 50 metre serbest yüzme yarışmalarında 2 sporcunun birincilik elde ettiğini, 3 sporcunun da 3.'ü olduğunu belirtti.

Sopacı, tüm sporcuları tebrik ederek, "Çerkeş tarihinin ilk yüzme yarışmasına katılan bu cesur yürekler, azim ve emekle neler başarılabileceğini hepimize gösterdi. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. İlk adımı attık, şimdi sıra daha büyük başarılarda." ifadesini kullandı.

Çerkeş'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkeş'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Akbaş köyünde yaşayan İ.E'nin (64) evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah, 4 şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E. ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.