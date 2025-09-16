Çemişgezek'te Çiftçilere Mercimek Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üretime destek olmak için çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı.

Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında "Mercimek Tohumu Temin Töreni" düzenlendi.

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, programda yaptığı konuşmada, üretimin önemli olduğunu anlatarak, "Üretmek, bereket ve emek demektir. Bugün çiftçilerimize mercimek tohumu dağıtarak üretime destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toprağınız bereketli, ürününüz bol olsun. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

Programda, 23 çiftçiye 1000 dekar alanda kullanması için 15 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

?Dağıtılan tohumla bölge çiftçisinin üretime teşvik edilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiği projeyle, atıl durumdaki arazilerin de yeniden tarıma kazandırılması amaçlanıyor.