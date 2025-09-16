Haberler

Çemişgezek'te Çiftçilere Mercimek Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Çemişgezek'te Çiftçilere Mercimek Tohumu Dağıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tarımsal verimliliği artırmak ve atıl arazileri yeniden kazandırmak amacıyla çiftçilere 15 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üretime destek olmak için çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı.

Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında "Mercimek Tohumu Temin Töreni" düzenlendi.

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, programda yaptığı konuşmada, üretimin önemli olduğunu anlatarak, "Üretmek, bereket ve emek demektir. Bugün çiftçilerimize mercimek tohumu dağıtarak üretime destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toprağınız bereketli, ürününüz bol olsun. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

Programda, 23 çiftçiye 1000 dekar alanda kullanması için 15 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

?Dağıtılan tohumla bölge çiftçisinin üretime teşvik edilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiği projeyle, atıl durumdaki arazilerin de yeniden tarıma kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.