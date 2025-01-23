Cemil Tugay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tugay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını seçen Tugay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı karesine oy verdi.

Tugay, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Hüzme", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini tercih etti.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Tugay, AA çalışanlarını tebrik etti.