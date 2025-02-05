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Cem Şahin AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cem Şahin AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaptı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafına oy veren Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını seçti.

Şahin, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesini, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafını oyladı.

Milletvekili Şahin, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların dünya basınında sık sık yer aldığını gördüklerini, bunun ülke adına gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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